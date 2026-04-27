Firmetal, la firma que ensambla la marca Electrolux en Rosario, dejará de producir heladeras en mayo. La decisión responde a una revisión del modelo productivos que comenzó a principio de año debido a la caída de consumo, pero también al cambio de condiciones que hace que sea más conveniente importar electrodomésticos que fabricarlos en la Argentina. Al igual que Whirpool que en noviembre de 2025 cerró su planta de Pilar y dejó de producir lavarropas, Electrolux, que dejó de fabricar cocinas en enero, ahora sumará a la lista de importados su línea de heladeras, uno de sus productos emblemáticos. Según informó La Capital de Rosario, la empresa sueca seguirá produciendo localmente freezers y lavarropas y la planta rosarina se transformará en un centro de operaciones donde se ensamblarán los productos que lleguen de afuera. Ya en enero la firma había ajustado su plantel que llegó a contar con 750 empleados con la apertura de retiros voluntarios. Después de la medida, se estima que quedarán uno 150 trabajadores. El grupo sueco también es dueño de la marca Gafa que compró en la Argentina 2011. A principios de febrero de 2024, Electrolux cambió su número uno. Luego de varios años como CEO, Marcela Romero dejó la empresa y su puesto fue ocupado por Fernando Novoa, quien había entrado a la compañía como Business Controller en 2021. En enero de 2025, en una entrevista con la revista APERTURA, el ejecutivo había señalado el momento difícil que le tocaba liderar debido a la baja del consumo. Desde el lado de la competencia, Novoa aseguraba en ese entonces que manejarían la apertura como se maneja en todos los países donde están."La competencia es parte del ecosistema“, dijo. Y agregó: “Somos fuertes en ese sentido, tenemos muchas opciones para ofrecerles a los consumidores“. A Electrolux y Whirpool se le suman otras empresas del sector a las que se le hace difícil seguir operando con aumento de costos, caída del consumo y un modelo abierto al mundo. Es el caso de Goldmund, quien fabrica la marca Peabody, a quien le acaban de aprobar el concurso preventivo. La apertura del proceso expuso un pasivo superior a los $40.000 millones y una nómina de más de 400 acreedores. La compañía había anticipado este paso a comienzos de marzo, cuando comunicó a clientes y proveedores que recurriría a la Justicia para reordenar su deuda en medio de tensiones financieras que ya impactaban en su operatoria. La presentación formal confirma ahora el alcance de ese deterioro.