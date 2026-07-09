Las zanahorias y los clavos de olor pueden hacer mucho más que formar parte de una receta. En los últimos tiempos, este sencillo truco casero comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan perfumar el hogar de manera natural y, al mismo tiempo, mantener alejados algunos insectos sin recurrir a productos químicos.

La preparación consiste en hervir cáscaras de zanahoria junto con clavos de olor en una olla con agua.

Además de aprovechar un residuo que normalmente termina en la basura, esta mezcla desprende un aroma agradable que puede extenderse por distintos ambientes de la casa y convertirse en una alternativa económica para el día a día.

Por qué cada vez más personas hierven cáscaras de zanahoria con clavos de olor: el truco casero que perfuma la casa y ayuda a ahuyentar insectos. Fuente: ChatGPT

¿Para qué sirve hervir zanahorias y clavos de olor en casa?

El principal beneficio de hervir zanahorias y clavos de olor es que la combinación funciona como un aromatizante natural.

Al calentarse, las cáscaras de zanahoria liberan compuestos aromáticos con un perfume suave, mientras que el clavo de olor aporta un aroma intenso gracias al eugenol, un aceite esencial ampliamente conocido por sus propiedades.

El vapor que se genera durante la cocción ayuda a perfumar la cocina y otros ambientes cercanos, dejando una sensación de frescura durante varias horas.

Además, muchas personas utilizan este preparado como un repelente casero contra insectos como mosquitos, hormigas y moscas. Si bien su efecto puede variar según el ambiente y no reemplaza a los productos específicos para el control de plagas, representa una alternativa natural para quienes prefieren evitar aerosoles o fragancias artificiales.

Cómo preparar la mezcla de zanahorias y clavos de olor paso a paso

La preparación requiere pocos ingredientes y puede hacerse en cuestión de minutos.

Solo hay que lavar bien dos o tres zanahorias antes de pelarlas para eliminar cualquier resto de tierra o suciedad. Luego, colocar las cáscaras en una olla con agua y agregar entre ocho y diez clavos de olor enteros.

Llevar la mezcla a fuego bajo hasta que hierva y dejarla cocinar durante unos 10 a 15 minutos con la olla destapada. De esta manera, el vapor aromático se dispersará por toda la vivienda.