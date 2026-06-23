Mezclar cáscaras de huevo con detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Antes de tirar las cáscaras de huevo a la basura, vale la pena saber que tienen un segundo uso que muchas personas desconocen. Mezcladas con detergente, se convierten en un limpiador abrasivo natural capaz de eliminar la grasa más difícil, el hollín y la suciedad incrustada en ollas, sartenes y bandejas.

La clave está en su composición: las cáscaras de huevo son ricas en calcio y tienen una textura rugosa que actúa como un exfoliante suave sobre las superficies.

Al combinarse con el detergente líquido, potencian la acción desengrasante sin necesidad de productos químicos agresivos.

Por qué funciona este truco de limpieza casero

Las cáscaras de huevo trituradas funcionan como un abrasivo mecánico, es decir, raspan físicamente la suciedad adherida sin rayar el material. Son ideales para cerámica, porcelana y acero inoxidable.

El detergente al combinarse con el detergente líquido, potencian la acción desengrasante sin necesidad de productos químicos agresivos.

En cambio, no se recomienda usarlas sobre superficies de vidrio o cristal, ya que pueden dañar el brillo. Ese es el único límite real del truco.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Los elementos que necesitás son:

Cáscaras de 2 o 3 huevos (bien secas).

Detergente líquido para platos.

Agua caliente.

Una esponja o fibra (tipo virulana).

El procedimiento es simple:

Lavá las cáscaras para sacar restos de clara o yema y dejá que sequen bien. Trituralas con las manos, un mortero o una minipimer. Tienen que quedar en trozos pequeños, no en polvo fino. Aplicá unas gotas de detergente directamente sobre la zona sucia de la olla o sartén. Espolvoreá las cáscaras trituradas sobre el detergente. Agregá un poco de agua caliente para activar la mezcla. Frotá con la esponja con movimientos circulares en las zonas más comprometidas. Enjuagá con agua caliente. Si hace falta, repetí el proceso.

El resultado es visible desde la primera aplicación: superficies más limpias, con menos esfuerzo y sin recurrir a productos que vienen en envases plásticos.

Cabe destacar que si guardás las cáscaras de varios días en un recipiente seco, podés acumular cantidad suficiente para una limpieza profunda semanal de todos los utensilios de cocina.

Este truco no solo ahorra dinero, sino que reduce residuos domésticos y le da una segunda vida a algo que normalmente termina en la basura.