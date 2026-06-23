En esta noticia

Antes de tirar las cáscaras de huevo a la basura, vale la pena saber que tienen un segundo uso que muchas personas desconocen. Mezcladas con detergente, se convierten en un limpiador abrasivo natural capaz de eliminar la grasa más difícil, el hollín y la suciedad incrustada en ollas, sartenes y bandejas.

La clave está en su composición: las cáscaras de huevo son ricas en calcio y tienen una textura rugosa que actúa como un exfoliante suave sobre las superficies.

Al combinarse con el detergente líquido, potencian la acción desengrasante sin necesidad de productos químicos agresivos.

Recursos civiles.China se le planta a toda Asia y construye una barrera de barcos en medio de mar: mide más de 300 km e inquieta a las potencias mundiales
Servicio Meteorológico Nacional.Se viene una tormenta histórica de 48 horas con ráfagas de vientos de 60 km/h: se espera una noche de fuertes nevadas

Por qué funciona este truco de limpieza casero

Las cáscaras de huevo trituradas funcionan como un abrasivo mecánico, es decir, raspan físicamente la suciedad adherida sin rayar el material. Son ideales para cerámica, porcelana y acero inoxidable.

El detergente al combinarse con el detergente líquido, potencian la acción desengrasante sin necesidad de productos químicos agresivos.
El detergente al combinarse con el detergente líquido, potencian la acción desengrasante sin necesidad de productos químicos agresivos.

En cambio, no se recomienda usarlas sobre superficies de vidrio o cristal, ya que pueden dañar el brillo. Ese es el único límite real del truco.

Sin precedentes.Hallan una pieza clave del Antiguo Egipto | Se trata de un fragmento de 6 toneladas que llevaba milenios ocultos bajo el Nilo

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Los elementos que necesitás son:

  • Cáscaras de 2 o 3 huevos (bien secas).
  • Detergente líquido para platos.
  • Agua caliente.
  • Una esponja o fibra (tipo virulana).

El procedimiento es simple:

  1. Lavá las cáscaras para sacar restos de clara o yema y dejá que sequen bien.
  2. Trituralas con las manos, un mortero o una minipimer. Tienen que quedar en trozos pequeños, no en polvo fino.
  3. Aplicá unas gotas de detergente directamente sobre la zona sucia de la olla o sartén.
  4. Espolvoreá las cáscaras trituradas sobre el detergente.
  5. Agregá un poco de agua caliente para activar la mezcla.
  6. Frotá con la esponja con movimientos circulares en las zonas más comprometidas.
  7. Enjuagá con agua caliente. Si hace falta, repetí el proceso.
Invasor.Apareció la especie más peligrosa: parece un simple animal pero es una especie invasora que puede destruir la economía de un país entero

El resultado es visible desde la primera aplicación: superficies más limpias, con menos esfuerzo y sin recurrir a productos que vienen en envases plásticos.

Cabe destacar que si guardás las cáscaras de varios días en un recipiente seco, podés acumular cantidad suficiente para una limpieza profunda semanal de todos los utensilios de cocina.

Este truco no solo ahorra dinero, sino que reduce residuos domésticos y le da una segunda vida a algo que normalmente termina en la basura.