El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que a partir del lunes 11 y durante el transcurso del martes 12 de mayo, se registrará en la República Mexicana un marcado descenso de las temperaturas que congelará algunas entidades federativas. Mientras algunos estados sufren los estragos de las ondas de calor propias de la temporada, otras regiones se ven impactadas por desplazamiento frentes fríos y sus masas de aire asociadas. Conoce en detalle cuáles son las regiones que se verán afectadas por la mínimas y las máximas durante 48 horas seguidas. A partir del lunes 11 de mayo, un nuevo frente frío se desplazará sobre el noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio nacional y con divergencia en altura, originando lluvias puntuales torrenciales en distintas zonas del país: En función de la información que difundió el SMN, la masa de aire frío asociada al frente generará rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. Para el martes 12 de mayo, se espera que el frente frío se extienda sobre la región media del golfo de México, continúe interaccionando con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y con divergencia en altura, propiciando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz. Cabe destacar que la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país. Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán un ascenso y descenso de las temperaturas en distintas regiones del país: