En China hallaron lo que podría ser yacimiento de oro más grande del mundo. Lo sorprendente es que se encuentra bajo una mina ya existente, en la provincia de Hunan. De acuerdo con expertos del Buró Geológico de Hunan, el depósito descubierto en el condado de Pingjiang no sólo es enorme, sino que las estimaciones indican que contiene 1,100 toneladas de oro, lo que equivaldría a 83,000 millones de dólares en valor. Además, los especialistas señalaron que se trata de un yacimiento de alta calidad, con una concentración de 138 gramos de oro por cada tonelada del mineral natural, una cifra muy superior que el promedio habitual. Los geólogos acaban de hacer historia. Debajo del campo de oro Wangu en la provincia de Hunan se esconde lo que podría ser el depósito de oro más grande jamás descubierto en el planeta. El hallazgo inicial reveló más de 40 vetas de oro con aproximadamente 330 toneladas de mineral a 6,600 pies de profundidad. Pero el modelado 3D muestra que la realidad supera las expectativas: el depósito podría extenderse hasta 9,800 pies bajo la superficie, triplicando las estimaciones iniciales. Si las cifras se confirman, este descubrimiento destrona a la actual campeona mundial: la mina South Deep de Sudáfrica, que posee 1,025 toneladas de oro. La diferencia es significativa: el nuevo yacimiento chino la supera por 75 toneladas, estableciendo un nuevo estándar para la industria minera global. Las cinco minas de oro más grandes del mundo actualmente incluyen yacimientos en Sudáfrica, Indonesia, Rusia, Nueva Guinea y Chile. Estados Unidos tiene presencia en este ranking exclusivo con las minas Carlin Trend y Cortez en Nevada, ocupando el sexto y décimo lugar respectivamente. Este hallazgo llega en el momento perfecto para China, que ya es el principal productor mundial de oro con aproximadamente el 10% de la producción global. Sin embargo, el gigante asiático consume tres veces más oro del que extrae anualmente, convirtiéndolo también en el mayor importador mundial del metal precioso. Las noticias del descubrimiento ya están moviendo los mercados: el precio del oro subió 2,700 por onza. Y lo mejor de todo es que esto podría ser solo el comienzo. Para poner este descubrimiento en perspectiva: la humanidad extrajo 233,000 toneladas de oro a lo largo de su historia, dos tercios de esa cantidad desde 1950. Este nuevo yacimiento representa el 0.5% de todo el oro extraído en la historia de la civilización, concentrado en un solo lugar.