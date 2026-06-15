Todos lo botan a la basura pero tiene oro de veintidós quilates que podría costar miles de dólares. (Fuente: Edición con IA)

Un conjunto de científicos provenientes de Suiza ha realizado un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a partir de residuos electrónicos comunes, sin causar ningún detrimento al medio ambiente. Este avance representa una notable innovación en el área del reciclaje.

Un descubrimiento científico presenta la posibilidad de modificar la manera en que el mundo obtiene oro, brindando una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Este fenómeno, que anteriormente se consideraba un desafío costoso y contaminante, ahora se presenta como una solución innovadora.

Este hallazgo ha sido llevado a cabo por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de gran prestigio establecida en 1854 y reabre nuevas oportunidades en el ámbito del reciclaje.

De la basura al oro: el reciclaje que extrae minerales de aparatos electrónicos

Otro hallazgo, proveniente de Australia, ha captado el interés de diversos sectores en relación con el método de reciclaje que permite la extracción de oro de componentes electrónicos. La esencia de este proceso radica en obtener oro de altísima pureza, evitando el uso de químicos peligrosos que pueden perjudicar al medioambiente.

Los primeros resultados divulgados por los investigadores presentan cifras asombrosas: el material obtenido supera el 99% de pureza, alcanzando un nivel que resulta complicado de lograr incluso mediante técnicas tradicionales de refinamiento.

Un equipo de investigadores de ETH Zurich descubrió un innovador proceso que posibilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. (Fuente: Magnific).

Nuevo método para recuperar oro sin mercurio

Un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, ha desarrollado un proceso innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua.

No obstante, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que es capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. A través de un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, convirtiendo al método en una opción sostenible y económica.

¿Cómo afecta a la creación de empleo y a la economía?

El proceso propuesto no únicamente facilita un reciclaje más seguro de los componentes electrónicos, sino que, además, plantea un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, este método contribuye a la disminución de riesgos ambientales y sanitarios, proporcionando soluciones que se encuentran en consonancia con la economía circular.

Entre los beneficios más significativos se encuentran:

Reducción de desechos electrónicos Recuperación efectiva de oro Generación de empleo Impulso a la economía circular

Innovación y futuro en la gestión de residuos electrónicos

Se anticipa que la innovación generará nuevas oportunidades de empleo en sectores tales como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El hallazgo, actualmente en fase de investigación, sugiere un futuro en el cual la obtención de oro se realiza de manera más limpia y eficiente, con ventajas tanto económicas como ecológicas.