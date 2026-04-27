Un descubrimiento en una de las regiones más inhóspitas del planeta volvió a poner a la Antártida en el centro de la escena científica. Un equipo internacional logró identificar, bajo cientos de metros de hielo, una estructura inesperada que abre nuevas preguntas sobre el continente. La investigación se concentró en la zona de la Corriente de Hielo Kamb, en el sector occidental antártico, donde los científicos buscaban estudiar qué ocurre debajo de la gigantesca plataforma de hielo de Ross. Para llegar a ese punto, perforaron cerca de 500 metros hasta alcanzar un espacio que permanecía completamente oculto. Lejos de una masa congelada e inmóvil, los investigadores detectaron un sistema en funcionamiento. Se trata de un río subglacial que fluye lentamente, alimentado por lagos ocultos que liberan agua de forma periódica, una especie de “portal” que llevó a los científicos a un mundo escondido. Este circuito natural, invisible desde la superficie, erosiona la base del hielo y modifica su estabilidad. Como consecuencia, puede acelerar el desplazamiento de grandes bloques hacia el océano, un factor clave en el aumento del nivel del mar. Uno de los aspectos más sorprendentes del hallazgo fue la presencia de vida. En un entorno sin luz, bajo más de un kilómetro de hielo y a cientos de kilómetros del mar, se detectaron pequeños organismos que lograron adaptarse a condiciones extremas. El registro confirma que existen ecosistemas completamente aislados de la superficie, capaces de sostenerse durante miles de años sin contacto con el exterior. Hasta ahora, gran parte de los estudios consideraban que las capas profundas del hielo antártico eran mayormente estáticas. Sin embargo, este descubrimiento demuestra que existen sistemas dinámicos activos que influyen directamente en el comportamiento del continente. El flujo de agua no solo transporta sedimentos, sino que también altera la base del hielo, lo que podría tener efectos directos en la velocidad de deshielo y en la evolución de las plataformas antárticas. Los resultados no solo aportan información sobre una región específica, sino que ayudan a entender procesos globales. El comportamiento del hielo en la Antártida es determinante para prever escenarios climáticos futuros, especialmente en relación con el nivel del mar. Este tipo de fenómenos, invisibles a simple vista, podrían ser claves para anticipar cambios de gran escala en el planeta. Tras este hallazgo, los equipos científicos planean ampliar la exploración en otras zonas del continente e instalar sensores que permitan monitorear estos sistemas en tiempo real. Lo que comenzó como una expedición para observar el subsuelo helado terminó revelando un mundo activo, silencioso y milenario, que hasta ahora permanecía oculto bajo el hielo.