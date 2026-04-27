En un descubrimiento que integra la arqueología, la biología y una notable sorpresa, científicos españoles identificaron una nueva especie animal nunca antes registrada en las profundidades de un antiguo acueducto romano en Carmona, Sevilla. Se trata del Baeticoniscus carmonaensis, un diminuto isópodo terrestre (conocido popularmente como cochinilla terrestre), que habita exclusivamente en la mina de agua de San Antón, una galería subterránea erigida por los romanos hace aproximadamente dos milenios. En un estudio reciente publicado en Subterranean Biology, se identificó una especie nunca antes observada. En el informe, se explicó que el equipo realizó una exhaustiva exploración de los 880 metros de la mina de agua de San Antón, un laberinto sin luz natural, oscuro y húmedo. El equipo, compuesto por científicos y miembros de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, halló al inusual ser durante sus recorridos en 2021 y 2022 por la mencionada mina, que data de la Antigua Roma. Al recorrer sus galerías, localizaron entre 150 y 200 ejemplares del isópodo en áreas elevadas, que estaban protegidas de inundaciones potenciales, entre restos de madera en descomposición que caen desde los antiguos pozos de acceso. Los investigadores llevaron a cabo el análisis de 35 ejemplares, que incluían el holotipo y paratipos, con el objetivo de determinar que se trataba de una nueva especie dentro del género Baeticoniscus. En este proceso, identificaron las principales características de la especie: Los expertos descubrieron una nueva especie de isópodo a la que bautizaron Baeticoniscus carmonaensis, conocida también como el isópodo de Carmona. El diminuto animal apareció entre restos de madera en descomposición dentro de un complejo sistema de galerías subterráneas romanas, construido hace aproximadamente 2000 años y por donde todavía circula agua. Este pequeño crustáceo mide apenas unos 2,5 milímetros (alrededor de 0,1 pulgadas), presenta un cuerpo completamente incoloro y segmentado, antenas bien definidas y, lo más llamativo, unos enormes ojos negros que destacan en su anatomía. Los investigadores lo encontraron en las partes más altas de la antigua mina, oculto en las grietas y rendijas de la madera podrida. Su hallazgo en un entorno tan peculiar resalta la sorprendente capacidad de adaptación de estas criaturas a ambientes oscuros y aislados durante milenios.