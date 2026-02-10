Se realizó un descubrimiento arqueológico en el yacimiento neolítico de Liangzhu, una civilización datada entre 3300 y 2300 a.C. que es considerada una de las primeras sociedades urbanas de China. El hallazgo, comunicado el 29 de noviembre de 2023 por la Administración Nacional de Patrimonio Cultural de China, señaló que estos avances permiten comprender mejor la formación urbana, la gestión del territorio y la expansión temprana de asentamientos complejos en Asia oriental. A través del análisis de restos materiales como herramientas, estructuras y artefactos, los arqueólogos han logrado reconstruir el modo de vida de estas antiguas comunidades, así como su organización social, económica y cultural. Los nuevos elementos hallados aportan información clave sobre el funcionamiento de uno de los asentamientos más tempranos y sofisticados del este de Asia. Los especialistas han identificado tres fases en la evolución del asentamiento, que pasó de comunidades dispersas a la creación de un sistema avanzado de gestión del agua, hasta culminar en la consolidación urbana de Liangzhu como un centro político y ceremonial de gran escala. Esta evolución muestra un proceso de planificación prolongado y sostenido en el tiempo. Los recientes avances en la investigación sobre esta antigua ciudad, situada en la provincia oriental china de Zhejiang, han dado lugar a nuevas hipótesis sobre su desarrollo y sobre la complejidad de su infraestructura hidráulica, considerada excepcional para su época. Estos datos fueron difundidos por la agencia estatal Xinhua, que subraya la capacidad técnica alcanzada por la civilización Liangzhu. r r Los investigadores han documentado la existencia de alrededor de 350 sitios arqueológicos asociados a la cultura Liangzhu, lo que supone más de 200 nuevos enclaves respecto a los registros conocidos hasta ahora. Además, se han identificado restos de unas 20 presas hidráulicas, siete de ellas datadas en torno a hace 5000 años, un hallazgo que confirma el alto nivel de ingeniería hidráulica alcanzado por esta sociedad. La organización social de Liangzhu, junto con la planificación de núcleos urbanos jerarquizados y un sistema de creencias complejo, revela una civilización estructurada que habitó la región hace unos cinco milenios, en las proximidades de los lagos del delta del río Yangtsé. Los expertos sostienen que existía una clara diferenciación social, visible tanto en la disposición de los espacios como en los objetos rituales hallados. De acuerdo con la Administración Nacional de Patrimonio Cultural de China, los descubrimientos realizados en los últimos años han permitido comprender cómo evolucionó el concepto de asentamiento urbano en Liangzhu. La ciudad pasó de una economía agrícola básica a un modelo con infraestructura hidráulica planificada, capaz de controlar inundaciones, almacenar agua y sostener a una población numerosa. Este sistema de presas, canales y diques no solo garantizó la supervivencia del asentamiento, sino que fue clave para su expansión territorial y estabilidad política. Para los arqueólogos, Liangzhu representa uno de los primeros ejemplos claros de urbanización temprana en China, con un nivel de organización comparable al de otras grandes civilizaciones antiguas del mundo.