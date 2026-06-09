Un equipo de investigadores encontró por primera vez una necrópolis infantil calcolítica compuesta por restos de niños de entre 5 y 6 años. Se trata de un hallazgo inédito por las características del enterramiento y el contexto histórico en el que fue encontrado.

La investigación se llevó adelante en el yacimiento de Humanejos, ubicado en la localidad madrileña de Parla, donde arqueólogos trabajan desde hace años sobre restos pertenecientes al período Calcolítico, una etapa de transición entre el Neolítico y la Edad del Bronce.

Según explicaron los especialistas responsables del proyecto, el descubrimiento aporta información clave sobre los rituales funerarios, la organización social y la mortalidad infantil hace más de 4.000 años.

Cómo era la necrópolis infantil descubierta en España

Los arqueólogos identificaron una zona específica utilizada exclusivamente para entierros infantiles. Allí hallaron restos óseos correspondientes a varios niños pequeños, la mayoría con edades cercanas a los seis años.

Necropólis infantil

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que los cuerpos fueron enterrados siguiendo patrones funerarios concretos, algo que demuestra que las comunidades calcolíticas otorgaban un tratamiento especial a los menores fallecidos.

El hallazgo fue difundido por investigadores y especialistas vinculados a las excavaciones de Humanejos, considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Comunidad de Madrid por la cantidad de restos históricos encontrados durante las últimas décadas.

Por qué el descubrimiento es considerado único

Los expertos señalaron que, hasta ahora, no existían registros documentados de una necrópolis infantil de estas características perteneciente al período Calcolítico en la Península Ibérica.

Esto convierte al descubrimiento en una pieza fundamental para comprender cómo vivían y cómo enfrentaban la muerte las sociedades prehistóricas que habitaron la región hace miles de años.

Además, los restos encontrados permitirán realizar futuros análisis genéticos, estudios de alimentación y evaluaciones sobre enfermedades infantiles de la época, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación arqueológica y antropológica.

Qué encontraron los arqueólogos junto a los cuerpos

Durante las excavaciones también aparecieron elementos asociados a los rituales funerarios, entre ellos piezas cerámicas y objetos utilizados como ofrendas.

Los investigadores explicaron que estos elementos ayudan a reconstruir las creencias y prácticas culturales de aquellas comunidades, que ya desarrollaban ceremonias complejas para despedir a sus muertos.

El yacimiento de Humanejos ya había dado pistas importantes sobre asentamientos humanos prehistóricos, aunque este nuevo descubrimiento elevó el interés internacional sobre el sitio por tratarse de un caso sin antecedentes conocidos.

Qué es el período Calcolítico

El Calcolítico, también conocido como Edad del Cobre, fue una etapa histórica que marcó el paso entre las sociedades neolíticas y las primeras culturas metalúrgicas.

Durante ese período comenzaron a utilizarse herramientas de cobre, crecieron los asentamientos humanos y aparecieron nuevas formas de organización social y rituales funerarios más elaborados.

Para los especialistas, la necrópolis infantil hallada en Madrid podría convertirse en una de las claves para entender cómo evolucionaron las primeras comunidades complejas de la Península Ibérica.