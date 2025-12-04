Pese a que la ciencia avanzó a tal punto de poder descubrir casi todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta, hay algunos rincones del globo que aún se muestran desconocidos a la espera de que la tecnología permita su adecuada y segura exploración. Un ejemplo son las profundidades marinas, donde diversas especies aún se mantienen ocultas al ojo humano.

Sin embargo, una de ellas se ha revelado de manera reciente y a pesar de que había miles de indicios científicos de su existencia, esta fue la primera que pudo ser avistada tras despertar el interés de distintos investigadores durante los últimos años.

¿Cuál es la criatura marina que descubrieron en el Pacífico?

Un equipo de científicos fueron testigos directos de la presencia del zifio de Ginkgo o zifio japonés , un animal realmente escurridizo para los especialistas en biología marina. Muchos de los expertos sabían de su existencia debido a las diferentes señales que numerosos ejemplares dejaban de su presencia. No obstante, jamás se había observado ninguno de ellos de primera mano, dejando un ambiente de misticismo a su alrededor.

Los investigadores fueron testigos directos de la presencia de estos extraños cetáceos mientras se hallaban a bordo de una embarcación frente a las costas de Baja California, México.

El histórico evento fue registrado en la prestigiosa revista científica Marine Mammal Science y permite aportar claridad a uno de los misterios más perseguidos por la comunidad internacional.

El hallazgo de los científicos en el Pacífico fue esta criatura marina.

¿Cómo fue la investigación que encontró a este animal?

Los primeros signos de la existencia del zifio de Ginkgo fueron detectados a través de unas grabaciones realizadas en el Pacífico Norte, que captaron un pulso ecolocalización extraño, al que le dieron el nombre de BW43.

A pesar de que los sonidos parecían surgir de un zifio japonés, los investigadores no conseguían descifrar a qué especie pertenecía de manera exacta.Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de esa criatura misteriosa que, hasta el momento, solo se había podido observar en forma de cadáveres varados.

En esta línea, no fue hasta su observación que se pudieron captar imágenes del desconocido animal, además de obtener ADN de uno de los muchos ejemplares que emergieron discretamente el día del avistamiento.

¿Cómo son los zifios japoneses?

Los zifios pasan gran parte de su tiempo vital sumergidos en las profundidades más abruptas del océano. Sus salidas a la superficie acuática son escasas y poco notables, evitando su aparición frente a cualquier tipo de movimiento sospechoso para ellos. Su naturaleza los convierte en uno de los mamíferos marinos más complejos de analizar.

Esta criatura nunca se pudo ver, porque suele habitar el fondo del mar.

El zifio japonés, también conocido como zifio de Ginkgo o Mesoplodon ginkgodens, es una especie de cetáceo odontoceto que habita en aguas tropicales y templadas del Océano Pacífico. Se trata de uno de los mamíferos marinos menos conocidos debido a su vida en grandes profundidades . Se le llama así porque sus primeros registros de ejemplares encontrados se ubican en Japón.

Respecto a su morfología, tiene un hocico pronunciado y aletas pequeñas. Los machos adultos desarrollan uno o dos colmillos que sobresalen en la mandíbula inferior. Sus colores van desde el gris claro hasta el marrón rojizo y tiene manchas en la cabeza, así como alrededor del hocico.

Este animal suele alimentarse de otros cefalópodos y pasan la mayor parte del tiempo en las profundidades marinas. Para nadar y ubicarse, utilizan un sofisticado sistema de ecolocalización que también les permite encontrar presas en la oscuridad.