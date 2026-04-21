Un grupo de investigadores europeos sacó a la luz un tesoro histórico que permaneció ignorado durante generaciones. En depósitos del Museo Nacional de Dinamarca apareció un archivo de tablillas de arcilla con entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad, escritas en lenguas ya desaparecidas como el sumerio y el acadio. Las piezas ofrecen una mirada directa a la vida cotidiana y al funcionamiento del poder en la antigua Mesopotamia. Lejos de tratarse solo de textos religiosos o épicos, los documentos revelan desde operaciones económicas básicas hasta comunicaciones políticas de alto nivel entre gobernantes. El análisis de las tablillas muestra que la escritura surgió como una herramienta práctica antes que cultural. Muchos textos funcionan como comprobantes de pago, registros de impuestos o listas de salarios, lo que confirma la existencia de un sistema administrativo complejo y altamente organizado hace cuatro milenios. Algunos documentos detallan la distribución de alimentos y bebidas, como la cerveza, un producto central en la economía de la época. Otros enumeran entregas de bienes y tareas asignadas a trabajadores, lo que permite reconstruir cómo se gestionaban las ciudades y los recursos. Para los especialistas, este material refuerza la idea de que las primeras civilizaciones desarrollaron burocracias estables mucho antes de lo que se pensaba. Parte de la colección proviene de Tell Shemshara, una región ubicada en el actual Irak. Allí se encontraron cartas fechadas alrededor del año 1800 antes de Cristo que describen negociaciones tensas por el control del territorio. Las misivas revelan una fuerte dependencia entre líderes locales y autoridades centrales, además de disputas constantes por el poder. Los textos permiten entender cómo funcionaban las alianzas, las lealtades y las presiones políticas dentro del mundo asirio. Este tipo de correspondencia oficial aporta datos clave sobre la diplomacia y la gobernabilidad en una de las regiones más influyentes de la antigüedad. El archivo no se limita a cuestiones administrativas. Entre las tablillas también aparecen textos vinculados con prácticas médicas y rituales mágicos, hallados en la ciudad de Hama. Las inscripciones describen fórmulas para combatir enfermedades y ceremonias diseñadas para proteger al gobernante de hechizos y desgracias. Estas prácticas incluían rituales nocturnos, quema de figuras simbólicas y recitaciones sagradas. Según los investigadores, estos documentos muestran que la medicina, la religión y el poder formaban un mismo entramado. La estabilidad del soberano se asociaba directamente con la salud del reino, por lo que la superstición cumplía un rol central en la política. Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es la presencia de listas dinásticas que mezclan personajes históricos con figuras legendarias. En este tipo de registros suele aparecer el nombre de Gilgamesh, el mítico rey de Uruk inmortalizado en uno de los textos literarios más antiguos del mundo. La inclusión de su nombre en documentos administrativos refuerza la hipótesis de que el famoso héroe épico pudo tener una base real. Para los expertos, este cruce entre mito y registro histórico aporta nuevas pistas sobre cómo las sociedades antiguas construían su memoria colectiva. La Universidad de Copenhague completó la digitalización de todo el material con el objetivo de facilitar su estudio a investigadores de todo el mundo. Este paso resulta clave para preservar las tablillas y ampliar el conocimiento sobre los orígenes de la escritura, la política y la cultura urbana. El acceso digital permitirá comparar estos textos con otros hallazgos en Medio Oriente y profundizar el análisis sobre el surgimiento del Estado, la economía y las creencias en las primeras civilizaciones.