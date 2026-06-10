Hallazgo del siglo | Los científicos revelan la verdad definitiva sobre los agujeros negros y cambia para siempre la comprensión del universo. (Fuente: Freepik).

Tras más de 50 años de búsqueda, un equipo internacional de astrofísicos logró detectar por primera vez pruebas concluyentes del viento que emana de Sagitario A* (Sgr A*), el agujero negro supermasivo situado en el centro de la Vía Láctea. El descubrimiento resuelve uno de los mayores misterios de la astronomía moderna y confirma que este objeto se comporta tal como predicen las teorías físicas sobre la evolución de las galaxias.

El hallazgo, liderado por los investigadores Mark Gorski y Elena Murchikova, de la Universidad Northwestern, proporciona la imagen más detallada obtenida hasta ahora de la interacción entre el agujero negro y el entorno que lo rodea. Los resultados, publicados en The Astrophysical Journal Letters, abren una nueva etapa para comprender los procesos físicos que ocurren en el corazón de nuestra galaxia.

El misterio del viento que emerge del agujero negro de la Vía Láctea

Aunque los agujeros negros son conocidos por atraer y devorar materia, los modelos físicos indican que también expulsan parte de ese material en forma de vientos o chorros de alta energía. Este fenómeno ocurre porque el material que gira en espiral hacia el agujero negro alcanza velocidades cercanas a la de la luz, generando enormes cantidades de energía y presión.

Sin embargo, hasta ahora no existían pruebas directas de que Sagitario A* estuviera produciendo actualmente estos flujos de salida. De hecho, la ausencia de este viento habría convertido al agujero negro central de la Vía Láctea en una anomalía difícil de explicar para la ciencia.

Según explicó Elena Murchikova, observar esta región resulta especialmente complicado porque los astrónomos deben mirar a través del plano de la galaxia, una zona repleta de gas, polvo y estructuras ionizadas que dificultan enormemente las observaciones.

Los científicos revelan la verdad definitiva sobre los agujeros negros y cambia para siempre la comprensión del universo. (Fuente: Pixabay).

La tecnología que permitió resolver un enigma de medio siglo

Para obtener las evidencias definitivas, los investigadores utilizaron cinco años de observaciones realizadas con los radiotelescopios del Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), ubicados en Chile.

Gracias a estas observaciones, el equipo logró construir la imagen más precisa jamás obtenida del gas molecular frío situado a apenas un pársec -unos tres años luz- de Sagitario A*.

Posteriormente aplicaron un innovador método de calibración capaz de eliminar las intensas señales de radio emitidas por el propio agujero negro. El resultado fue una imagen 100 veces más profunda y 80 veces más nítida que los mapas anteriores de la región, revelando estructuras que habían permanecido ocultas hasta ahora.

Los científicos revelan la verdad definitiva sobre los agujeros negros y cambia para siempre la comprensión del universo. (Foto. Freepik). Fuente: Shutterstock Shutterstock

La sorprendente cavidad en forma de cono que reveló la existencia del viento

La evidencia más contundente apareció en forma de una enorme cavidad cónica de casi un pársec de longitud y aproximadamente 45 grados de ancho, una región donde el gas molecular frío prácticamente había desaparecido.

Para los científicos, la explicación más plausible es la presencia de un viento caliente y energético procedente de Sagitario A*. A medida que avanza, este flujo expulsa el gas frío de la zona o lo calienta hasta temperaturas tan elevadas que deja de ser detectable mediante las técnicas utilizadas.

Mark Gorski explicó que el material caliente expulsado por el agujero negro no puede coexistir fácilmente con el gas frío circundante, por lo que termina desplazándolo o transformándolo.

Las pruebas que confirman uno de los hallazgos más importantes de la astronomía

Antes de anunciar el descubrimiento, el equipo sometió sus resultados a múltiples verificaciones. Una de las confirmaciones más importantes llegó gracias a datos obtenidos por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA.

Los investigadores comprobaron que la cavidad observada coincidía exactamente con una región de intensa emisión de rayos X detectada previamente por Chandra. La alineación perfecta entre ambas observaciones reforzó la hipótesis de que el viento procedente de Sagitario A* era real y no un artefacto generado durante el procesamiento de imágenes.

Según las estimaciones realizadas por los astrofísicos, este viento lleva activo al menos 20.000 años. El hallazgo no solo demuestra que el agujero negro central de la Vía Láctea sigue las leyes físicas establecidas, sino que también brinda una oportunidad única para estudiar cómo se comportan los agujeros negros durante sus fases más tranquilas, un estado que hasta ahora había permanecido oculto para la ciencia.