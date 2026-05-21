Mide 138 metros | Hallan el verdadero origen de la pirámide más grande de Egipto: fue hecha con un sistema oculto y especial.

Investigadores aseguran que los antiguos egipcios utilizaron una estructura interna nunca antes comprobada para mover millones de bloques sin maquinaria moderna (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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La Gran Pirámide de Giza volvió a sacudir al mundo científico luego de que una reciente investigación planteara una explicación distinta sobre cómo fue construida una de las estructuras más impresionantes de la humanidad. El nuevo modelo propone que los egipcios habrían usado un sistema oculto de rampas integradas dentro de la propia pirámide, una técnica que habría permitido levantar el monumento en menos de tres décadas.

La hipótesis fue desarrollada por el científico informático Vicente Luis Rosell Roig y publicada en la revista científica Nature. El estudio sostiene que la construcción no dependió únicamente de rampas externas, como se creyó durante años, sino de un mecanismo adaptativo incorporado en los bordes de la estructura.

La Gran Pirámide, considerada la más grande de Egipto, originalmente alcanzó unos 146 metros de altura y cada lado de su base medía cerca de 220 metros. Actualmente conserva aproximadamente 138 metros debido al desgaste sufrido durante siglos.

¿Cómo habrían construido la Gran Pirámide de Egipto sin maquinaria moderna?

Durante décadas, arqueólogos e historiadores intentaron resolver uno de los mayores misterios de la ingeniería antigua: cómo lograron mover más de 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, sin grúas ni tecnología moderna.

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El nuevo estudio propone que los trabajadores utilizaban una rampa ascendente integrada en la parte exterior de la pirámide. En vez de construir enormes rampas externas que requerían cantidades descomunales de material, los egipcios dejaban ciertos espacios abiertos en las capas exteriores para desplazar piedras y obreros.

A medida que la pirámide crecía, esos espacios eran rellenados cuidadosamente hasta desaparecer por completo. El resultado final mantenía intacta la geometría perfecta del monumento.

¿Qué es el sistema adaptativo de rampa integrada de borde?

El llamado “sistema adaptativo de rampa integrada de borde” —también conocido como IER por sus siglas en inglés— sería una especie de rampa en espiral escondida dentro de la estructura externa de la pirámide.

Según el modelo 3D desarrollado por Roig, este método permitía transportar materiales de forma continua sin interrumpir el avance de la construcción. Además, solucionaba uno de los grandes problemas de las teorías anteriores: evitar obstáculos gigantescos alrededor de la pirámide.

La investigación también señala que ciertos huecos detectados en la estructura y algunas marcas de desgaste podrían ser evidencias del intenso tráfico de trabajadores y materiales durante la obra.

¿Cuánto tiempo tardaron en construir la pirámide más grande de Egipto?

Uno de los aspectos más impactantes del estudio es el cálculo del tiempo de construcción. El modelo matemático concluyó que los bloques podían colocarse cada cuatro o seis minutos.

Con ese ritmo, la pirámide habría podido completarse en un período de entre 14 y 21 años. Incluso sumando las pausas laborales, el transporte de piedra y las tareas de extracción, el plazo total seguiría estando entre 20 y 27 años, una cifra compatible con las estimaciones históricas aceptadas.

Ese detalle refuerza la credibilidad de la teoría, ya que durante años muchos especialistas dudaban que semejante estructura pudiera haberse construido en tan poco tiempo.

¿Por qué esta teoría cambia lo que se sabía sobre las pirámides?

El nuevo modelo no solo intenta explicar cómo se levantó la Gran Pirámide, sino también por qué casi no quedaron rastros visibles del sistema utilizado.

Al rellenar progresivamente las zonas abiertas de la rampa interna, los antiguos egipcios habrían ocultado completamente el mecanismo dentro de la propia estructura. Eso explicaría por qué durante siglos no se encontraron pruebas claras de grandes rampas externas alrededor del monumento.

Además, la teoría encaja con las limitaciones tecnológicas y materiales del Imperio Antiguo, algo que otras hipótesis no conseguían resolver de manera convincente.

¿La Gran Pirámide sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo?

Aunque esta investigación ofrece nuevas respuestas, la Gran Pirámide de Giza continúa siendo uno de los monumentos más enigmáticos del planeta. Su precisión arquitectónica, tamaño monumental y capacidad de resistencia siguen sorprendiendo incluso a ingenieros modernos.

El hallazgo reabre el debate científico sobre las capacidades técnicas de los antiguos egipcios y demuestra que todavía quedan secretos ocultos dentro de una de las siete maravillas del mundo antiguo.