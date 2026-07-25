Conocer sus características ayuda a aprovechar mejor sus propiedades y su uso en la cocina.

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El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en los hogares colombianos y suele estar presente en recetas tradicionales, caldos, carnes, arroces, guisos y salsas.

Sin embargo, al momento de comprarlo muchas personas se encuentran con una duda frecuente: ¿es mejor elegir ajo blanco o ajo morado? Aunque ambos pertenecen a la misma especie, presentan diferencias importantes en sabor, conservación, intensidad y aplicaciones culinarias.

Además del color de su cáscara, cada variedad ofrece características particulares que pueden influir tanto en la preparación de los alimentos como en el tiempo que permanecerá en buen estado dentro de la despensa.

¿Cuál es la diferencia entre el ajo blanco y el ajo morado?

La principal diferencia está en el aspecto exterior, pero también existen variaciones en su composición, sabor y comportamiento durante el almacenamiento.

El ajo blanco tiene una piel clara y dientes generalmente más grandes. Se caracteriza por un sabor suave, un aroma menos intenso y una textura que facilita su uso en preparaciones donde no se busca que el ajo domine el plato.

Por otro lado, el ajo morado presenta una cáscara con tonalidades violetas o rojizas. Sus dientes suelen ser ligeramente más pequeños, pero concentran un sabor más fuerte, un aroma más pronunciado y una mayor intensidad al cocinarse.

Estas diferencias hacen que cada uno tenga aplicaciones específicas dependiendo del tipo de receta y del gusto de quien cocina.

Ajo blanco o ajo morado: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comprar. Imagen creada con ChatGPT

¿Qué ajo recomiendan comprar según el uso que le dará?

No existe un tipo de ajo que sea objetivamente mejor que el otro. La recomendación depende del uso que se le dará en la cocina.

Si busca preparaciones con sabores delicados, como sopas suaves, aderezos o verduras salteadas, el ajo blanco suele ser una excelente alternativa porque aporta aroma sin sobresalir demasiado.

En cambio, si desea potenciar carnes, estofados, marinadas, salsas robustas o recetas de larga cocción, el ajo morado ofrece un sabor mucho más intenso que permanece incluso después de cocinarse.

Muchos cocineros prefieren tener ambas variedades en casa para utilizarlas según cada preparación.

¿Cuál dura más tiempo almacenado?

Otro aspecto importante es la conservación. El ajo morado suele destacarse por mantener su calidad durante más tiempo cuando se almacena correctamente en un lugar seco, fresco y ventilado. Esta característica hace que muchas personas lo prefieran si compran grandes cantidades.

El ajo blanco también puede conservarse durante varias semanas, aunque generalmente su vida útil es un poco menor si las condiciones de almacenamiento no son las ideales.

En ambos casos, es recomendable evitar la humedad y no guardarlos dentro de bolsas plásticas cerradas, ya que esto acelera su deterioro.

¿El ajo blanco y el ajo morado tienen las mismas propiedades?

Sí. Ambos contienen compuestos naturales como la alicina, responsable de gran parte de su aroma característico y de muchas de las propiedades que tradicionalmente se asocian con el ajo.

También aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que cualquiera de las dos variedades puede formar parte de una alimentación equilibrada. Las diferencias nutricionales entre ambos son pequeñas y no representan un cambio significativo para la mayoría de las personas.

¿Cómo elegir un buen ajo al momento de comprarlo?

Más allá del color, hay señales que permiten identificar un ajo fresco y de buena calidad:

La cabeza debe sentirse firme al tacto.

La cáscara debe estar seca y bien adherida.

Los dientes no deben presentar manchas oscuras ni zonas blandas.

Es preferible elegir cabezas completas y pesadas para su tamaño.

Evite aquellos que ya tengan brotes verdes si piensa almacenarlos durante varios días.

Comprar un ajo en buen estado garantiza un mejor sabor y una mayor duración en casa.

¿Cuál es mejor comprar: ajo blanco o ajo morado?

La respuesta dependerá de las necesidades de cada consumidor.

Si busca un sabor suave y un ingrediente versátil para el uso diario, el ajo blanco es una excelente opción. En cambio, si prefiere un aroma más intenso, una mayor potencia en las preparaciones y una conservación más prolongada, el ajo morado suele ser la alternativa recomendada.

En Colombia es común encontrar ambas variedades en plazas de mercado, supermercados y tiendas de barrio, por lo que la decisión final dependerá del tipo de receta que vaya a preparar y del perfil de sabor que desee obtener en cada plato.