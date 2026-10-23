Uno de los aspectos más llamativos de su preparación es el peso que le da a la danza clásica (Fuente: @MickJagger).

Verlo moverse por el escenario durante más de dos horas, a los 83 años, parece desafiar la lógica. Pero detrás de esa energía inagotable del líder de los Rolling Stones hay un trabajo físico que poco tiene que envidiarle al de un atleta profesional. El propio Mick Jagger reveló cómo es la rutina con la que se mantiene en forma, una combinación de gimnasio, baile, carreras y una alimentación cuidada.

La rutina de entrenamiento de Mick Jagger

En una entrevista con la revista Q, Jagger resumió su filosofía con una frase: “Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco”. Lejos de la obsesión, describió un esquema variado: “Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas así”. Y dejó en claro cuál es el objetivo detrás de todo ese esfuerzo: “Entreno para ganar resistencia”.

Ese foco en la resistencia tiene una explicación concreta. Durante un recital típico, el cantante recorre más de 12 kilómetros sobre el escenario entre idas, vueltas, saltos y su característico baile, de modo que su preparación apunta, sobre todo, a aguantar ese despliegue sin quedarse sin aire.

El ballet, su arma secreta

Uno de los aspectos más llamativos de su preparación es el peso que le da a la danza clásica. Jagger “jura” por el ballet para mantener el equilibrio, un detalle que explica buena parte de su soltura y coordinación arriba del escenario a una edad en la que la mayoría ya ha bajado el ritmo. Es parte central de cómo sostiene la precisión de sus movimientos función tras función.

Mick Jagger mantiene una exigente rutina física para afrontar sus presentaciones. Shutterstock

Cómo cuida la alimentación

El entrenamiento va de la mano de la dieta. Jagger se inclina por alimentos orgánicos: frutas, verduras, legumbres, arroz integral y pasta de trigo integral, además de pollo y pescado, y evita la carne roja y los productos ultraprocesados. Sobre un mito frecuente que come poco, él mismo lo desmintió: “Tengo que comer muchísimo”, aclaró, en respuesta a quienes creen que apenas prueba bocado.