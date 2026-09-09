En esta noticia Deudas y embargos: la crisis que atraviesa la Granja Tres Arroyos

La Granja Tres Arroyos, una emblemática fábrica de Argentina con más de 60 años de historia, anunció la paralización “transitoria” de otras tres de sus plantas.

Este nuevo golpe afectó a las sedes de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, las tres ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Además, se suma al cierre definitivo de la planta de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Tristán Suárez, anunciado en mayo.

Granja Tres Arroyos

¿Cuál es la situación de cada fábrica?

Concepción del Uruguay (Entre Ríos): Registró 255 despidos sobre un plantel de 900 personas. La planta “La China” permanece paralizada desde finales de mayo.

Tristán Suárez: El cierre definitivo de esta unidad operativa (que perteneció a la exCresta Roja) derivó en la desvinculación de 200 trabajadores.

Pilar: la empresa notificó el envío de 50 telegramas de despido sobre una nómina de 300 operarios; los 250 restantes continúan bajo un esquema de producción paralizada.

Capitán Sarmiento: la firma emitió un comunicado notificando la “suspensión temporal de tareas hasta nuevo aviso”. La medida afecta a 900 trabajadores que quedaron sin garantías de continuidad laboral.

Esteban Echeverría: se encuentra totalmente inactivada en medio de retrasos salariales y conflictos con el personal.

Deudas y embargos: la crisis que atraviesa la Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos busca reestructurar un pasivo superior a los u$s 350,9 millones con la asesoría financiera de VALO, bajo un esquema que contempla quitas de hasta el 75%, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.

Sin embargo, los números en los registros del Banco Central reflejan la gravedad de la mora:

Cheques rebotados : la compañía acumula más de 7.000 cheques rechazados por un monto superior a los $ 101.600 millones.

Deuda bancaria : el pasivo financiero directo del grupo asciende a $ 42.400 millones.

Pedidos de quiebra: en los tribunales comerciales porteños avanzan al menos cuatro pedidos de quiebra promovidos por acreedores como ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.

Asimismo, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 19 dispuso embargos ejecutivos sobre propiedades a nombre de Joaquín De Grazia (presidente del grupo) y Elba Elisa De Grazia por ejecuciones que superan los $ 1.100 millones.

Entre los bienes identificados figuran departamentos y cocheras en la avenida Beiró (CABA), terrenos en Canning y una residencia en el Highland Park Country Club de Pilar.

A la par, el Juzgado Comercial N° 16 dictó la inhibición general de bienes para Avex S.A. y cinco directivos de la firma, lo que bloquea cualquier intento de vender o transferir activos registrables mientras escalan los juicios ejecutivos.