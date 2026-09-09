La Granja Tres Arroyos, una emblemática fábrica de Argentina con más de 60 años de historia, anunció la paralización “transitoria” de otras tres de sus plantas.
Este nuevo golpe afectó a las sedes de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, las tres ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.
Además, se suma al cierre definitivo de la planta de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Tristán Suárez, anunciado en mayo.
¿Cuál es la situación de cada fábrica?
- Concepción del Uruguay (Entre Ríos): Registró 255 despidos sobre un plantel de 900 personas. La planta “La China” permanece paralizada desde finales de mayo.
- Tristán Suárez: El cierre definitivo de esta unidad operativa (que perteneció a la exCresta Roja) derivó en la desvinculación de 200 trabajadores.
- Pilar: la empresa notificó el envío de 50 telegramas de despido sobre una nómina de 300 operarios; los 250 restantes continúan bajo un esquema de producción paralizada.
- Capitán Sarmiento: la firma emitió un comunicado notificando la “suspensión temporal de tareas hasta nuevo aviso”. La medida afecta a 900 trabajadores que quedaron sin garantías de continuidad laboral.
- Esteban Echeverría: se encuentra totalmente inactivada en medio de retrasos salariales y conflictos con el personal.
Deudas y embargos: la crisis que atraviesa la Granja Tres Arroyos
Granja Tres Arroyos busca reestructurar un pasivo superior a los u$s 350,9 millones con la asesoría financiera de VALO, bajo un esquema que contempla quitas de hasta el 75%, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.
Sin embargo, los números en los registros del Banco Central reflejan la gravedad de la mora:
- Cheques rebotados: la compañía acumula más de 7.000 cheques rechazados por un monto superior a los $ 101.600 millones.
- Deuda bancaria: el pasivo financiero directo del grupo asciende a $ 42.400 millones.
- Pedidos de quiebra: en los tribunales comerciales porteños avanzan al menos cuatro pedidos de quiebra promovidos por acreedores como ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.
Asimismo, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 19 dispuso embargos ejecutivos sobre propiedades a nombre de Joaquín De Grazia (presidente del grupo) y Elba Elisa De Grazia por ejecuciones que superan los $ 1.100 millones.
Entre los bienes identificados figuran departamentos y cocheras en la avenida Beiró (CABA), terrenos en Canning y una residencia en el Highland Park Country Club de Pilar.
A la par, el Juzgado Comercial N° 16 dictó la inhibición general de bienes para Avex S.A. y cinco directivos de la firma, lo que bloquea cualquier intento de vender o transferir activos registrables mientras escalan los juicios ejecutivos.