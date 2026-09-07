Paula, de 23 años, dejó su trabajo después del primer día: “No voy a trabajar 40 horas de lunes a sábado en un sitio que no me gusta” (foto: TikTok + elaboración propia)

Encontrar trabajo continúa siendo uno de los principales desafíos para muchos jóvenes en España, pero conseguir un empleo no siempre implica permanecer en él. Ese fue el caso de Paula, una joven de 23 años que decidió abandonar un puesto después de completar únicamente su primer día de trabajo.

Paula explicó su experiencia a través de su cuenta de TikTok, donde aseguró que llevaba tiempo buscando empleo y que, cuando finalmente consiguió uno, la realidad del puesto no coincidió con lo que esperaba. “He durado un día en el trabajo por voluntad propia. A mí nadie me ha echado de ningún lado”, relató.

Uno de los principales factores que influyó en su decisión fue el horario, que constaba de 40 horas semanales distribuidas de lunes a sábado. Para la joven, asumir esa carga en un lugar en el que ya había comprobado que no se sentía cómoda no era una opción que quisiera mantener.

Por qué Paula decidió dejar su trabajo después del primer día

La joven reconoció que la decisión no fue sencilla. Después de pasar tiempo enviando currículums y buscando una oportunidad laboral, conseguir finalmente un puesto le generó alivio, pero esa sensación cambió durante la primera jornada.

Según explicó, una vez que empezó a conocer mejor las tareas, el ambiente y la dinámica del empleo, comenzó a preguntarse si realmente quería permanecer allí. “¿Me quedo aquí pasándolo mal o empiezo otra vez de cero?”, planteó en el vídeo.

Paula terminó optando por volver a buscar trabajo. La joven sostuvo que, a sus 23 años y con una trayectoria laboral todavía corta, prefiere empezar de nuevo las veces que sea necesario antes que permanecer en un empleo en el que no se siente a gusto.

Su caso representa una decisión personal y no una realidad trasladable a todos los trabajadores. La propia nota de origen recuerda que muchas personas no pueden permitirse abandonar un empleo debido a la necesidad de mantener ingresos para afrontar gastos personales o familiares.

Paula, de 23 años, dejó su trabajo después del primer día: “No voy a trabajar 40 horas de lunes a sábado en un sitio que no me gusta” (foto: ChatGPT) ChatGPT

Las razones detrás de la renuncia

Uno de los aspectos que más pesó en la decisión de Paula fue el horario laboral. Según contó, el contrato contemplaba 40 horas semanales repartidas de lunes a sábado, lo que suponía dedicar prácticamente toda la semana al empleo.

“¿Me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado con contrato de 40 horas en un sitio que no me gusta?”, se preguntó la joven. Para ella, permanecer en un lugar que ya le generaba rechazo durante una parte tan importante de su tiempo no tenía sentido.

A la jornada laboral se suman además otros factores cotidianos, como los desplazamientos, la preparación antes de acudir al puesto y el tiempo necesario para regresar a casa. Todo ello puede hacer que el trabajo termine ocupando una proporción aún mayor del día.

La compleja realidad del empleo juvenil en España

El caso se produce en un contexto en el que acceder al mercado laboral sigue siendo complicado para parte de los jóvenes. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, alrededor de 460.000 menores de 25 años estaban desempleados al cierre del segundo trimestre de 2026.

Además, unas 309.000 personas buscaban su primer empleo en ese mismo período, después de que esta cifra aumentara en 53.400 respecto al trimestre anterior.

A las dificultades para encontrar una primera oportunidad se suman otros problemas, como la sobrecualificación, la falta de experiencia previa o empleos cuyas condiciones no encajan con las expectativas de quienes recién comienzan su trayectoria profesional.

En este contexto, la decisión de Paula pone el foco en el equilibrio que los jóvenes buscan entre conseguir un trabajo y gozar de condiciones laborales que sean compatibles con la vida que quieren llevar.