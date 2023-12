Gibson lanza Gibson Band: el primer sencillo

Gibson, la icónica marca de instrumentos, anunció el lanzamiento de la Gibson Band, que cuenta con un colectivo giratorio de artistas de Gibson. Hoy, la Gibson Band lanza el primer sencillo, Deconstruction, que fue coescrito por Serj Tankian de System of a Down y Cesar Gueikian, CEO de Gibson, y cuenta con Tony Iommi de Black Sabbath en la guitarra.

Gibson Records, Cesar Gueikian, Serj Tankian y Tony Iommi donarán todos los ingresos de la venta de la canción Deconstruction, así como los fondos recaudados de la subasta de la pintura de Serj Tankian y una guitarra única de Les Paul a través de Gibson Gives, y la Corporación America Foundation igualarán los fondos recaudados de la subasta, con todos los fondos destinados a la Iniciativa de Refugiados de Artsakh del Fondo Armenia.

Tankian, Gueikian y la familia Eurnekian son todos de ascendencia armenia, y el Fondo de Armenia proporciona asistencia humanitaria al pueblo de Armenia y a las comunidades armenias del mundo a través del desarrollo de proyectos de infraestructura vitales, programas educativos, culturales, de salud y de ayuda en casos de desastre, así como asistencia directa a las familias y las personas. Para obtener más información, se puede ingresar a: https://www.armeniafund.org/.

Además de fronting System of a Down, Serj Tankian también es un pintor consumado. La obra de arte de una sola portada de Deconstruction se basa en una obra de arte original de Serj Tankian titulada Nuestras montañas. Tankian declaró: "Nuestras Montañas se atraen a los dos picos del Monte Ararat, un símbolo de la nación armenia y el lugar para el renacimiento de la civilización de Noé".

La pintura original de "Our Mountains" de Tankian, un acrílico de 48" x 36" sobre lienzo, así como una Gibson Les Paul Standard única personalizada con la obra de arte de "Our Mountains", formará parte de una subasta global exclusiva desde este viernes 8 de diciembre hasta el lunes 18 del mismo mes, que cerrará a las 11:00 a.m. PST, a través de Julien's Auctions.

Obra de arte original de acrílico sobre lienzo titulada "Nuestras montañas", por el miembro fundador de System of a Down, Serj Tankian. Un artista consumado y un músico, Tankian creó esta obra para ser vendida junto con el lanzamiento de Deconstruction, el primer sencillo de la Gibson Band.

"Our Mountains" se utilizó como portada para el lanzamiento del sencillo. La pintura va acompañada de una partitura musical única que se desbloquea a través de un teléfono inteligente o tableta utilizando un software de reconocimiento óptico a través de la aplicación Arloopa.

La serie de guitarras Gibson Les Paul Standard de 2023 #232030094 fue construida a medida por los luthiers y artesanos de Gibson USA utilizando una técnica patentada y pura de laca que recrea perfectamente la parte central de la pintura original "Our Mountains", pintada por Serj Tankian de System of a Down. La guitarra viene con una funda rígida Black USA Modern.

"Estamos encantados de lanzar el proyecto Gibson Band y lanzar la primera canción, Deconstruction, dice Cesar Gueikian, CEO de Gibson. "Hemos estado trabajando en este proyecto durante mucho tiempo. El concepto de la Gibson Band nació del amor por escribir y grabar nueva música y tener un nuevo lugar para la colaboración entre nuestro equipo y nuestros artistas de Gibson.

La primera canción, Deconstruction, reúne múltiples emociones para mí, incluido el sueño de colaborar con Serj Tankian y Tony Iommi, dos artistas que admiro y que han sido influyentes y transformadores de muchas maneras. Serj y yo somos armenios de la diáspora, por lo tanto, decidimos de inmediato que queríamos que la "Deconstrucción" se dedicara a la comunidad armenia. ¡Espero que a todo el mundo le guste la "Deconstrucción" tanto como a nosotros nos encantó hacerla!".

"Es un sueño hecho realidad haber colaborado con mi buen amigo, Cesar Gueikian, y Tony Iommi, con quien he colaborado antes", dice Serj Tankian. "Estoy feliz de que estemos usando nuestra plataforma para donar la música, mi arte y la guitarra increíblemente única de Gibson a una organización benéfica tan grande. La música con las intenciones correctas puede inspirar y también crear un cambio positivo".

"Fue genial volver a ligar con Serj y también hacer una pista con César. El pueblo armenio es una gente realmente encantadora, y es un gran placer, una gran causa, y estoy muy feliz de estar involucrado en ello", dijo Tony Iommi.

"Estamos encantados de participar en esta iniciativa junto con Gibson Records", dice Martin Eurnekian, CEO de Corporación América Airports. "Estamos comprometidos a fomentar un cambio positivo dentro de nuestras comunidades, y nos comprometemos a contribuir con una donación al Fondo de Armenia que igualará los fondos generados por la subasta de la pintura de Serj y la guitarra Gibson Les Paul. Esta colaboración con Gibson presenta una oportunidad excepcional para que promovamos nuestro objetivo estratégico de tener un impacto significativo en Armenia".