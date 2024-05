Impactante choque de trenes en Palermo: hay heridos y trabaja el SAME

Dos trenes de la línea San Martín chocaron este viernes a la mañana, a las 10.31, sobre el puente de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo.

Hay al menos 30 personas trasladas a hospitales de la zona, con distintos tipos de lesiones, mientras se atienden a más de 60 heridos en el lugar.

Según confirmó Trenes Argentinos, un tren con pasajeros que iba de Retiro hacia Pilar colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío en el viaducto Palermo, a la altura de la avenida Alcorta. La formación que venía con pasajeros embistió con una que sólo tenía materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar para evacuar a las personas que se encontraban en la formación y asistir a los pasajeros.

El tren ya fue evacuado y no hay personas atrapadas en la formación, informaron de manera oficial.



El jefe de gobierno porteño, Jorge Maci, confirmó que no hay fallecidos y que "hay 60 personas asistidas y 30 con código rojo". Los heridos son trasladados a los Hospitales Fernandez, Pirovano y Rivadavia, que trabajan bajo alerta roja .

El funcionamiento de la Línea San Martín, que se encontraba interrumpido, opera ahora con servicio reducido entre estaciones Villa del Parque y Pilar.



La Ciudad desplegó esta mañana un gran operativo de emergencia tras el choque y descarrilamiento en Palermo entre una formación de la línea San Martín de trenes con pasajeros y otra con una locomotora y furgón .

El SAME, junto a personal de Bomberos, Policía y Defensa Civil, trabajan sobre el puente e inmediaciones de Figueroa Alcorta y Dorrego, en el kilómetro 4,9 de la línea, desde esta mañana.

El personal realizó un triage primario y comenzó a evacuar a los pasajeros con ayuda de Bomberos y Policía. Los que estaban golpeados fueron puestos a resguardo con personal médico y policial. Se dispuso un alerta roja en el sistema de hospitales porteños para recibir a los heridos .

El choque se produjo a las 10.31. Para las 11.15, la formación fue totalmente evacuada, sin personas atrapadas en el interior, informó la Ciudad, que indicó que fueron trasladados 30 heridos a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

Un helicóptero del SAME retiró a una persona herida con trauma cerrado de tórax y fractura de miembro superior .

"Lo principal es que no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada", aseguró Alberto Crescenti, titular el SAME.

Por el impacto, hubo un derrame de combustible , lo que obligó a los equipos de rescate a neutralizar la sustancia para evitar incidentes mayores.

El servicio del Tren San Martín estaba interrumpido y ahora circula de manera reducida entre estaciones Villa del Parque y Pilar.