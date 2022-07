Fue a la entrevista para sacar la visa de EE.UU. y contó una insólita experiencia: "Hay que estar preparados"

Antes de sacar una visa para irse a otro país es fundamental contar con todos los requisitos que se piden, entre ellos, ir preparado a la entrevista y presentar todos los papeles en regla.

Maiber Olaya, es una tiktoker colombiana que, a través de su cuenta -@soymaiber-, da sus mejores consejos migratorios para solicitar la visa de EEUU. En esta ocasión la joven Olaya contó que estaba sumamente preparada para la cita, pero al llegar, se llevó una gran sorpresa. Su historia rápidamente se volvió viral. ¿Qué pasó?

Estas monedas de 50 centavos ya valen $ 5000: cómo identificarlas

Ciudadanía española: ¿cuáles son los papeles que hay que presentar sí o sí para sacarla?



Fue a la entrevista para sacar la visa de Estados Unidos y contó una insólita experiencia

Los oficiales consulares son los encargados de entrevistar a las personas que soliciten ya sea una visa, un permiso de trabajo o incluso la residencia del país norteamericano, por lo que Maiber sugiere que, al momento de estar frente a ellos, lo más importante es convencerlos de que todas las respuestas son verdaderas. Por tal motivo, la tiktoker decidió llevar impresas 300 fotografías.

"Primero, todos los formularios deben estar diligenciados con información real y sin errores. Segundo, debes tener tu tabla de vacunación actualizada", comentó en su video.

Y agregó: "yo llevé todo tipo de pruebas. Muchos dicen que no es necesario, yo quise llevarlo: llevé fotos, recibos donde aparece el nombre de mi esposo y el mio, recibos de agua, de luz y el contrato de alquiler".

Ciudadanía italiana: este es el papel clave que te piden para hacer el trámite



Pagaron $ 25.000 por una página web, pero los desarrolladores les entregaron algo indignante



LA SORPRESA QUE SE LLEVÓ

Llena de expectativas, la joven se esmeró en hacer todo un álbum fotográfico en el que aparecían decenas de personas y donde describía cada momento que se veía en las imágenes. De esta manera, esperaba que al momento en que le hiciera alguna pregunta, ella pudiera mostrarle alguna instantánea que demostrara sus dichos y eso le ayudara a que su visa fuera aprobada.

Sin embargo, no todo salió como fue planeado . La joven colombiana llegó a su cita, un tanto nerviosa pero sin dudas preparada para cualquier cuestionamiento. Lo que no sabía era que el oficial no le preguntaría absolutamente nada y que por supuesto tampoco serían necesarias todas las fotografías que imprimió.

Maiber Olaya decidió compartir su experiencia a través de su cuenta de Tik Tok, en un video que inmediatamente se hizo viral, ya que miles de personas coincidieron con ella en que las entrevistas para sacar el visado siempre son complicadas e impredecibles. "Cuando imprimiste más de 300 fotografías para tu entrevista de inmigración y no te preguntaron nada", fue la descripción con la que publicó su video.

Por su parte, Olaya aseguró que algunos cónsules son muy agradables y que no hay de qué preocuparse al momento de solicitar este documento, siempre y cuando se hable con la verdad.