Los trucos caseros no solo se aplican dentro del hogar, sino también en el vehículo. Hay uno en particular que ganó terreno en los últimos meses y que cada vez más conductores en Argentina lo implementan: frotar una papa cruda en los retrovisores del auto. Si bien suena raro, este método tiene una función muy útil, sobre todo, en los días de lluvia. En muchas ocasiones, los factores meteorológicos como la lluvia interfieren en la visión del conductor y puede tornarse peligroso manejar. La intensidad de la lluvia puede hacer que los espejos retrovisores o los cristales estén constantemente mojados. Para solucionar este problema existe la papa para limpiar el retrovisor: el secreto está en el almidón, el compuesto natural que contiene este tubérculo. El almidón de la papa actúa como un abrillantador natural que no solo limpia, sino que también crea una fina capa repelente de agua y dificulta que otras impurezas se adhieran a la superficie. Es decir, cuando llueve, el agua no se queda pegada al espejo formando gotitas que dificultan la visión: resbala directamente. El almidón está compuesto por moléculas distintas de glucosa, la amilosa y la amilopectina, que funcionan como un abrillantador natural. Además, al frotar la papa también se limpian las marcas de agua y los restos de polvo del espejo. El momento ideal es antes de que llueva o al inicio del otoño, cuando las lluvias se vuelven más frecuentes. El procedimiento es fácil: El resultado es inmediato: los vidrios recuperan su brillo natural, sin rayas ni residuos grasos, y quedan protegidos contra el empañamiento. El truco no aplica solo a los retrovisores. La papa es una solución casera efectiva para limpiar los parabrisas y espejos de los autos, evitando las molestas gotas en días de frío y lluvia. También funciona en los vidrios interiores del auto, que tienden a empañarse con el frío. En este caso el almidón crea una capa protectora que evita la humedad absorbiéndola. A diferencia de los limpiadores químicos, el uso de papa cruda es natural, biodegradable y seguro, tanto para el medioambiente como para el material del auto. Se trata de un costo bajo y resultado inmediatos.