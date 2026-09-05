En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9716 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 5 de septiembre

1° 9716 11° 4365 2° 0261 12° 7721 3° 4594 13° 2560 4° 3557 14° 6099 5° 4404 15° 4009 6° 4081 16° 1647 7° 7561 17° 6882 8° 3880 18° 3103 9° 8842 19° 4915 10° 8926 20° 0520

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Puede aludir a relaciones, acuerdos o metas duraderas. Un anillo entero y brillante indica lealtad, estabilidad y posibles pasos para formalizar vínculos o proyectos.

Si el anillo está roto, perdido o te queda flojo, señala dudas, rupturas o miedo al compromiso. Hallarlo o recibirlo anuncia propuestas, alianzas y nuevas responsabilidades; el material refleja valores y expectativas.