En esta noticia
Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9716 (Anillo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 5 de septiembre
|1°
|9716
|11°
|4365
|2°
|0261
|12°
|7721
|3°
|4594
|13°
|2560
|4°
|3557
|14°
|6099
|5°
|4404
|15°
|4009
|6°
|4081
|16°
|1647
|7°
|7561
|17°
|6882
|8°
|3880
|18°
|3103
|9°
|8842
|19°
|4915
|10°
|8926
|20°
|0520
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Puede aludir a relaciones, acuerdos o metas duraderas. Un anillo entero y brillante indica lealtad, estabilidad y posibles pasos para formalizar vínculos o proyectos.
Si el anillo está roto, perdido o te queda flojo, señala dudas, rupturas o miedo al compromiso. Hallarlo o recibirlo anuncia propuestas, alianzas y nuevas responsabilidades; el material refleja valores y expectativas.