En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 7930 (Santa Rosa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre

1° 7930 11° 1882 2° 6695 12° 2794 3° 1199 13° 2585 4° 8408 14° 7763 5° 4558 15° 1587 6° 9836 16° 2025 7° 3527 17° 1671 8° 2699 18° 1155 9° 7587 19° 8410 10° 7056 20° 0319

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa se vincula con protección y consuelo espiritual. Sugiere búsqueda de paz interior, fe renovada y esperanza ante pruebas. Indica necesidad de pausa, oración o de volver a tus valores.

También puede reflejar virtudes de Santa Rosa de Lima: humildad, servicio y pureza. Soñarla anuncia necesidad de sanar rencores, hacer una promesa, ayudar a alguien o confiar en tu intuición para afrontar un nuevo comienzo.