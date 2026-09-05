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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 7930 (Santa Rosa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 4 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con santa rosa?
Soñar con Santa Rosa se vincula con protección y consuelo espiritual. Sugiere búsqueda de paz interior, fe renovada y esperanza ante pruebas. Indica necesidad de pausa, oración o de volver a tus valores.
También puede reflejar virtudes de Santa Rosa de Lima: humildad, servicio y pureza. Soñarla anuncia necesidad de sanar rencores, hacer una promesa, ayudar a alguien o confiar en tu intuición para afrontar un nuevo comienzo.