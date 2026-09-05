Se viene el diluvio histórico con viento el sábado 5 y domingo 6: posible caída de granizo, descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento

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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y un marcado descenso de temperaturas para este sábado 5 de septiembre en gran parte del país.
Se vienen fuertes ráfagas de viento en gran parte del país
Las ráfagas de viento, combinadas con la caída de granizo, generarán condiciones de riesgo en gran parte del centro, norte, cuyo y la Patagonia del país durante la jornada del sábado 5 de septiembre.
La alerta amarilla por viento abarca a la provincia de:
- Buenos Aires.
- Catamarca.
- Córdoba.
- Jujuy.
- La Pampa.
- La Rioja.
- Mendoza.
- Neuquén.
- Río Negro.
- Salta.
- San Juan.
- San Luis.
- Tucumán.
Según el informe oficial, el fenómeno también podría venir acompañado de actividad eléctrica en distintos puntos del territorio.
Se viene posible caída de granizo y fuerte descenso de temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que dos provincias de la Patagonia deberán tener recaudos a la hora de circular este sábado.
La alerta amarilla por nevadas abarca a la provincia de:
- Mendoza.
- Neuquén.
Recomendaciones del SMN
Ante la alerta amarilla por viento, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:
- Evitar actividades al aire libre y alejarse de estructuras inestables o carteles sueltos.
- Retirar objetos de balcones, terrazas y patios que puedan caer o volar.
- Extremar precauciones al circular en rutas, especialmente con vehículos altos o acoplados.
- Estar atento a la caída de ramas o árboles y evitar refugiarse debajo de ellos.
- Ante la posibilidad de granizo, resguardar vehículos y no permanecer a la intemperie.