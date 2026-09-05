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Se viene el diluvio histórico con viento el sábado 5 y domingo 6: posible caída de granizo, descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y un marcado descenso de temperaturas para este sábado 5 de septiembre en gran parte del país .

Se vienen fuertes ráfagas de viento en gran parte del país

Las ráfagas de viento, combinadas con la caída de granizo, generarán condiciones de riesgo en gran parte del centro, norte, cuyo y la Patagonia del país durante la jornada del sábado 5 de septiembre.

La alerta amarilla por viento abarca a la provincia de:

Buenos Aires.

Catamarca.

Córdoba.

Jujuy.

La Pampa.

La Rioja.

Mendoza.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Tucumán.

Según el informe oficial, el fenómeno también podría venir acompañado de actividad eléctrica en distintos puntos del territorio.

Se viene el diluvio histórico con viento el sábado 5 y domingo 6: posible caída de granizo, descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Se viene posible caída de granizo y fuerte descenso de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que dos provincias de la Patagonia deberán tener recaudos a la hora de circular este sábado.

La alerta amarilla por nevadas abarca a la provincia de:

Mendoza.

Neuquén.

Recomendaciones del SMN

Ante la alerta amarilla por viento, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda: