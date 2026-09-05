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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0483 (Mal Tiempo).

 1°0483 11°6989 
 8456  12°5404
 3°8967  13°9927 
 7478  14°7624 
 5759  15°1275 
 6°9490  16°6882
 4194  17°1366 
 9915  18°2045 
 1063  19°9781 
 10°5896 20°4989 

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