Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0483 (Mal Tiempo).

1° 0483 11° 6989 2° 8456 12° 5404 3° 8967 13° 9927 4° 7478 14° 7624 5° 5759 15° 1275 6° 9490 16° 6882 7° 4194 17° 1366 8° 9915 18° 2045 9° 1063 19° 9781 10° 5896 20° 4989

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.