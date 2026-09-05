En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 2958 (Ahogado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 5 de septiembre

1° 2958 11° 7112 2° 7963 12° 1547 3° 8344 13° 9671 4° 2713 14° 4081 5° 8481 15° 9262 6° 1440 16° 0898 7° 7066 17° 7820 8° 2264 18° 3613 9° 2061 19° 6945 10° 6796 20° 9441

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar sentirse superado por emociones o responsabilidades. Indica miedo a perder el control, ansiedad ante cambios y dificultad para expresar lo que te pesa.

También puede señalar la necesidad de soltar cargas, pedir ayuda o tomar distancia. Soñar con Ahogado sugiere transformación: salir a flote tras un conflicto interno y renacer con mayor claridad emocional.