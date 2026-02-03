El Festival de la Medialuna se celebra en Mar del Plata

La tercera edición de la Fiesta de la Medialuna se celebrará el próximo 7 y 8 de febrero en Mar del Plata con muchas novedades y propuestas para la familia.

Argentina cuenta con una nutrida agenda de fiestas a nivel nacional en este verano 2026. Uno de los clásicos que pisa cada vez más fuertes en el último tiempo es el de la Fiesta de la Medialuna que trae un abanico de posibilidades en gastronomía, actividades para toda la familia y eventos culturales.

El Festival de la Medialuna se realizará el 7 y 8 de febrero

El evento, de entrada libre y gratuita, premiará a la mejor medialuna dulce, salada y de autor. Además, se hará la presentación de la medialuna más grande del mundo y una elección de la representante del festival.

Su objetivo es reunir la mayor cantidad de artesanos y artistas para promover la cultura marplatense, y estimular la creatividad alrededor de este producto tradicional argentino.

La novedad de la tercera edición será una Carpa Cultural, donde el público podrá a acceder a distintos eventos: presentaciones de libros, recetas de pasteleros y panaderos en vivo, charlas sobre manipulación de alimentos y espacios dedicados a los alimentos sin TACC.

“La Fiesta de la Medialuna celebra lo mejor de nuestra tradición, el trabajo de nuestros panaderos y la calidez de compartir sabores que nos identifican“, manifestaron desde el festival.

Dónde: Complejo Punta Mogotes - Plaza 44 Héroes del ARA San Juan, en Mar del Plata.

Cuándo: el 7 y 8 de febrero.

Horario: de 10 a 20 horas.

Precio: entrada libre y gratuita.

José Antonio Boccanfuso, delegado de la Fiesta de la Medialuna, contó sus expectativas de esta nueva edición. “Estamos muy contentos por la gran convocatoria que tuvo la segunda edición. Llegar a esta tercera edición posiciona a la Fiesta de la Medialuna dentro del calendario de festivales a nivel nacional, con un sabor bien marplatense”, indicó en diálogo con Ayacuchoaldia.

Asimismo, remarcó la importancia del apoyo del Sindicato de Panaderos y Pasteleros, y del Sindicato de Empleados de Comercio y SUTERYH. Desde la organización esperan la visita de miles de marplatenses y turistas que vacacionan en la ciudad balnearia.