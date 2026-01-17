En esta noticia Cómo sigue la agenda del Presidente

El presidente Javier Milei asistió esa madrugada al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, en la antesala de su viaje a Paraguay para asistir a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

El mandatario llegó a la capital cordobesa poco antes de la medianoche, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Milei fue en helicóptero desde el aeropuerto hasta el anfiteatro José Hernández, que estaba colmado en la novena jornada del tradicional festival de Doma y Folklore.

Allí fue recibido por dirigentes locales y por los organizadores del festival, que prepararon un saludo especial que fue proyectado en pantalla gigante.

En un improvisado discurso, el mandatario se mostró agradecido por la invitación y afirmó que decidió ir evento como una forma de gratitud hacia los cordobeses que lo votaron.

“Me ayudaron a ser Presidente”, subrayó.

Luego, el libertario se dio el gusto de subir al escenario y cantar junto al “Chaqueño” Palavecino uno de los temas más populares del cantor: Amor Salvaje.

Luego de su breve estadía en esta provincia, Milei viaja este sábado hacia Asunción, donde se firmará el acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo.

En Paraguay, Milei buscará enviar una señal de respaldo a su homólogo paraguayo Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza, donde participará del Foro Económico de Davos a partir del lunes próximo.

Por otro lado, el Jefe de Estado confirmó desde sus redes sociales que a fines de este mes se presentará en una nueva edición del festival denominado Derecha Fest, que se realizará en Mar del Plata el 27 de enero.

Según trascendió, el mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica en cumplimiento del cronograma de dos bajadas por mes al territorio nonaerense.

Ese evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de la Derecha Diario. La actividad se presenta como “el evento más antizurdo del país” que “desembarca en la costa”.

Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria.