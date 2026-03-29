El calendario oficial de Colombia contempla varios días festivos a lo largo del año, muchos de ellos vinculados a celebraciones religiosas y fechas históricas. Entre estos, la Semana Santa ocupa un lugar central, ya que combina tradiciones culturales con jornadas de descanso para millones de personas. En este contexto, uno de los momentos más esperados es el periodo que incluye Jueves Santo y Viernes Santo, días que suelen generar un movimiento turístico importante y una pausa en múltiples actividades laborales y educativas. Con la llegada de estas fechas, muchos ciudadanos comienzan a organizar viajes, reuniones familiares o actividades religiosas, aprovechando que se forma un fin de semana largo en todo el país. De acuerdo con el calendario oficial, el Jueves Santo y Viernes Santo son días festivos en Colombia, lo que permite extender el descanso durante varios días consecutivos. Estas fechas no cambian por decreto anual, sino que forman parte del calendario establecido, ya que dependen de la celebración de la Semana Santa dentro del calendario cristiano. Durante estos días, gran parte de las oficinas públicas, instituciones educativas y algunas empresas privadas reducen o suspenden sus actividades habituales, aunque sectores como el comercio, el turismo y el transporte suelen mantener operaciones. El fin de semana largo de Semana Santa genera un incremento en los desplazamientos, especialmente hacia destinos turísticos y religiosos. Muchas familias aprovechan estos días para viajar, mientras que otras participan en celebraciones tradicionales. En ciudades y municipios, también se desarrollan actividades como procesiones, eventos culturales y encuentros comunitarios, lo que convierte a esta fecha en uno de los periodos más activos del año en términos de movilidad. Además de Semana Santa, el calendario colombiano incluye otros días festivos distribuidos a lo largo del año, varios de ellos trasladados al lunes para favorecer los fines de semana largos. Entre los más conocidos se encuentran: Estas fechas forman parte del calendario nacional y se respetan en todo el país, con impacto directo en la actividad laboral y educativa. En todos los casos, estos feriados implican cambios en la rutina diaria, ya que algunas actividades se detienen o funcionan con horarios especiales, mientras que sectores como el turismo y el comercio registran un mayor movimiento.