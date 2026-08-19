Los feriados locales de agosto suman nuevas jornadas de descanso en distintos municipios y localidades de la provincia de Buenos Aires.

Según el calendario de Banco Provincia actualizado al 31 de julio de 2026, Beruti tiene establecido un feriado local por su aniversario fundacional el próximo 25 de agosto.

Feriado confirmado en Buenos Aires: qué se celebra el 25 de agosto

El 25 de agosto figura como feriado local para Beruti, partido de Trenque Lauquen, con motivo de su aniversario fundacional. La fecha forma parte del calendario de feriados locales de la provincia de Buenos Aires para agosto de 2026.

La celebración tiene especial relevancia este año porque Beruti conmemora su 136° aniversario, con una agenda que incluye actos protocolares, actividades culturales y encuentros para toda la comunidad.

Beruti, partido de Trenque Lauquen, celebrará su 136° aniversario con actividades culturales, actos protocolares y un feriado local. ChatGPT

Todos los festejos que preparó Beruti por su aniversario

El cronograma contempla distintas actividades durante agosto y septiembre. El domingo 23 se realizará el festejo central en la plaza José Guazzone, con desfile de instituciones, participación de la Banda Municipal y descubrimiento de una placa.

El lunes 25 de agosto, además, se desarrollará el acto protocolar en el Cine La Luisa a las 16, seguido por la inauguración de una escultura homenaje a las mujeres obreras de Beruti y el aniversario de los Bomberos Voluntarios.

La agenda continuará durante septiembre con actividades deportivas, culturales y tradicionalistas, entre ellas un duatlón, una peña y jornadas de karate.

Qué otros feriados locales hay en agosto 2026

Beruti no es la única localidad bonaerense con un feriado durante agosto. El calendario también contempla jornadas especiales en partidos y localidades de la provincia.

Entre los principales se encuentran Chacabuco y Coronel Suárez, el 5 y 6 de agosto; San Cayetano, el 7; Navarro, el 10; Quilmes, el 14; Dolores, el 21; Adolfo Gonzales Chaves, el 22; Merlo, el 28; y Castelli, el 31.