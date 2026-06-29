La llegada de julio marca no solo el comienzo de un nuevo mes, sino también el momento ideal para la realización de pequeños rituales simbólicos que se llevan a cabo con el objetivo de atraer dinero, prosperidad y abundancia en el hogar. Para muchas personas que siguen las enseñanzas del Feng Shui, existe una práctica muy popular que consiste en colocar un frasco con lentejas en un lugar específico de la casa.

A pesar de no contar con respaldo científico, forma parte de una tradición milenaria en la que determinados objetos pueden representar la abundancia y ayudar a mantener el enfoque en las metas económicas durante un nuevo ciclo.

Feng Shui: dónde colocar el frasco de lentejas para atraer dinero en julio

Según el Feng Shui, el sitio ideal para ubicar el frasco es el llamado rincón de la riqueza, un sector del hogar vinculado simbólicamente con la prosperidad y la estabilidad financiera.

Para identificarlo, la recomendación es pararse en la puerta principal de la vivienda mirando hacia el interior. El espacio ubicado más al fondo y hacia la izquierda corresponde al área asociada con la abundancia.

En ese lugar se aconseja colocar un frasco de vidrio transparente lleno de lentejas, ya que estas semillas representan el crecimiento, la multiplicación de los recursos y la posibilidad de atraer nuevas oportunidades económicas.

Por qué las lentejas representan la abundancia en distintas culturas

La relación entre las lentejas y la prosperidad no es exclusiva del Feng Shui. Desde hace siglos, diferentes culturas las consideran un símbolo de riqueza debido a su forma redondeada, similar a pequeñas monedas, y a su capacidad de multiplicarse durante las cosechas.

Por esa razón, existen costumbres que incluyen regalar lentejas, guardar un pequeño puñado en la cocina o utilizarlas en rituales relacionados con el comienzo de un nuevo año, un proyecto o una etapa importante de la vida.

Si bien estas prácticas responden a creencias tradicionales y no tienen evidencia científica que demuestre su eficacia, continúan siendo populares entre quienes buscan incorporar símbolos de abundancia, buenos deseos y prosperidad en el hogar.

Cómo preparar el frasco con lentejas, según el Feng Shui

El ritual es sencillo y solo requiere algunos elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Para prepararlo correctamente, el Feng Shui recomienda:

Utilizar un frasco de vidrio limpio y transparente. Llenarlo con lentejas secas. Agregar algunas monedas como símbolo de riqueza. Colocarlo en un espacio limpio, ordenado y bien cuidado.

Además, la tradición aconseja no mover el recipiente con frecuencia ni dejarlo en ambientes desordenados, ya que el equilibrio del entorno es uno de los principios centrales de esta filosofía oriental.