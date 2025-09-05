F1 en vivo gratis: ver online el Gran Premio de Monza en sitios piratas expone tus disopsitivos
Vuelve la Fórmula 1 al circuito de Monza en Italia, uno de los más icónicos del calendario. ¿Cómo verlo en calidad máxima?
La Fórmula 1 2025 llega a uno de los circuitos más emblemáticos del calendario: el Gran Premio de Italia en Monza, que se corre del 5 al 7 de septiembre.
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, será protagonista especial, ya que se cumple un año de su debut en la categoría máxima en este mismo trazado.
Si bien muchos fanáticos buscan ver la F1 gratis en sitios piratas esta práctica no solo es ilegal, sino que también pone en riesgo los dispositivos y datos personales.
GP de Monza 2025: horarios en Argentina
Viernes 5 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30 a 9:3
- Práctica Libre 2: 12:00 a 13:00
Sábado 6 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30 a 8:30
- Clasificación: 11:00 a 12:00
Domingo 7 de septiembre
- Carrera: 10:00
¿Dónde ver el GP de Monza en vivo y de forma segura?
Las transmisiones oficiales en Argentina para ver el Gran Premio de Monza estarán disponibles en
- Fox Sports (TV en vivo).
- Disney+ Premium (ESPN): prácticas, clasificación y carrera con cámaras exclusivas.
- F1 TV Pro: la plataforma oficial de la Fórmula 1 con telemetría y múltiples ángulos en tiempo real.
Estas opciones garantizan calidad HD y la seguridad de la información personal.
Ver la F1 gratis en sitios piratas: los riesgos
Usar servicios ilegales como Magis TV o páginas de streaming no oficiales puede parecer tentador, pero los especialistas en ciberseguridad advierten sobre graves peligros:
- Malware y virus: descargas ocultas que dañan tu computadora o celular.
- Publicidad engañosa: pop-ups con falsos botones de reproducción o descarga
- Robo de datos: acceso a contraseñas, fotos e información bancaria.
- Problemas legales: acceder a transmisiones piratas viola derechos de autor.
¿Cómo es el circuito de Monza?
El Autódromo Nacional de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad", es uno de los trazados más icónicos de la Fórmula 1. Sus características más destacadas son:
- Longitud: 5.793 km
- Vueltas: 53
- Distancia total: 306,72 km
- Récord de vuelta: 1:21.046 (Rubens Barrichello, 2004)
El Gran Premio de Italia 2025 es muy especial para los fanáticos argentinos, ya que marca un año del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Hoy, como piloto titular de Alpine, el argentino buscará sumar puntos y consolidarse en la categoría después de su mejor resultado en Países Bajos, donde terminó 11°.
