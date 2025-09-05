F1 horarios: a qué hora corre el GP de Monza Franco Colapinto, carrera, clasificación y prácticas libres en Italia
Por decisión de Alpine, el argentino no salió a pista en el primer turno en Monza, donde lo reemplazó el piloto reserva Paul Aron.
Este viernes ya empezó la actividad en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, un evento especial para Franco Colapinto, que hace un año debutó en la famosa pista de Monza con la escudería Williams.
Sin embargo, por decisión de Alpine; su equipo actual, el piloto argentino no estuvo en la primera práctica: le cedió su asiento a Paul Aron, conductor de reserva.
Colapinto viene de quedar 11° en el GP de Países Bajos (su mejor resultado en lo que va de la temporada), y es el único de los 20 titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.
Franco Colapinto vuelve al GP de Italia
"Esta fue la primera pista en la que corrí el año pasado, así que de aquí en adelante recorreré nueve circuitos que conozco. Es un placer volver a Monza, es un circuito que me gusta y está llena de apasionados Tifosi", expresó Colapinto en la conferencia de prensa previa.
El piloto de Pilar llega a una nueva experiencia dentro de la máxima categoría en un escenario cargado de historia. Monza es sinónimo de velocidad pura, con largas rectas que ponen al límite a los autos y con la pasión de la tifosi, la hinchada de Ferrari, que le da un marco único a la competencia.
Colapinto saldrá a la pista en el segundo entrenamiento de la jornada de este viernes.
"No pasa nada con perderme una práctica libre. El año pasado lo reemplacé a (Logan) Sargeant en Silverstone. Es normal, todos los pilotos tienen que dar dos sesiones. A mí me queda una, que es la de acá, y le quedan dos a (Pierre) Gasly", señaló.
Los horarios del GP de Italia para ver a Colapinto en Monza
El Gran Premio de Italia se disputará entre este viernes 5 y el domingo 7 de septiembre. Estos son los horarios confirmados (en hora de la Argentina):
Viernes 5 de septiembre
- 08.30 - Práctica Libre 1
- 12.00 - Práctica Libre 2
Sábado 6 de septiembre
- 07.30 - Práctica Libre 3
- 11.00 - Clasificación
Domingo 7 de septiembre
- 10.00 - Carrera
Cómo ver a Colapinto este fin de semana
Todo se puede ver en vivo y en directo a través de la plataforma Disney+ Premium.
