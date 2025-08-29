Ver la F1 gratis: el GP de Países Bajos expone tus dispositivos a múltiples peligros

El Gran Premio de Países Bajos 2025 será una de las carreras más esperadas del calendario de la Fórmula 1, con los McLaren peleando la punta del campeonato y la presencia del argentino Franco Colapinto con Alpine.

Sin embargo, muchos fanáticos buscan ver la competencia de manera gratuita en sitios no oficiales como Magis TV o Rojadirecta. Esta práctica que expone los dispositivos a graves riesgos digitales.

GP de Países Bajos 2025: horarios en Argentina

La Fórmula 1 retoma su transmisión en el circuito de Zandvoort, del 29 al 31 de agosto. Estos son los horarios confirmados (hora de Argentina):

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 a 8.3

Práctica Libre 2: 11.00 a 12.00

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 a 7.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00

¿Dónde ver el GP de Países Bajos en vivo?

En este circuito, la Fórmula 1 2025 se transmite de manera oficial por:

Disney+ Premium (ESPN): todas las prácticas, clasificación y carrera, con cámaras exclusivas y repeticiones.

todas las prácticas, clasificación y carrera, con cámaras exclusivas y repeticiones. F1 TV Pro: la plataforma oficial de la Fórmula 1, con acceso a múltiples cámaras y telemetría en tiempo real.

la plataforma oficial de la Fórmula 1, con acceso a múltiples cámaras y telemetría en tiempo real. Fox Sports: señal de TV por cable que emite todas las competencias en vivo.

Estas alternativas permiten disfrutar la F1 en alta calidad y de forma segura, sin comprometer la información personal.

Ver la F1 gratis en sitios ilegales: los riesgos de Magis TV y similares

Si bien servicios como Magis TV o páginas de streaming gratuito prometen ver la Fórmula 1 sin costo, los especialistas en ciberseguridad advierten que son una mala idea. Entre los principales peligros se encuentran:

Malware y virus : los enlaces pueden instalar software malicioso en tu computadora o celular.

: los enlaces pueden instalar software malicioso en tu computadora o celular. Publicidad engañosa: pop-ups con falsos botones de descarga o reproducción.

pop-ups con falsos botones de descarga o reproducción. Robo de datos: acceso no autorizado a contraseñas, fotos o información bancaria.

acceso no autorizado a contraseñas, fotos o información bancaria. Problemas legales: el acceso a transmisiones piratas viola derechos de autor.

¿Cómo es el circuito de Zandvoort?

El Gran Premio de Países Bajos se corre en el Circuito de Zandvoort, un trazado histórico que volvió al calendario en 2020. Sus características principales son: