La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un aviso dirigido a todos los argentinos por un producto de consumo habitual que se retiró preventivamente del mercado.

Se trata de una reconocida marca de sopa de arvejas deshidratada instantánea que podría representar un riesgo para un grupo específico de consumidores.

El organismo gubernamental explicó que el producto podría contener un alérgeno que no figura correctamente en su etiqueta. Por ese motivo, emitió una recomendación para seguir.

ANMAT ordenó el retiro de una sopa de arvejas por un error en el rotulado

La ANMAT informó el retiro voluntario y preventivo de la Sopa de arvejas deshidratada instantánea libre de gluten, marca La Anónima, presentada en envases de 57,5 gramos (cinco sobres de 11,5 gramos).

La ANMAT informó el retiro voluntario y preventivo de la Sopa de arvejas deshidratada instantánea libre de gluten, marca La Anónima, presentada en envases de 57,5 gramos. (Foto: La Anónima)

La medida fue adoptada luego de que se detectara un cambio en la declaración de alérgenos de una materia prima, que pasó de ser considerada libre de soja a “puede contener derivados de soja”.

Como esa información no fue reflejada en el etiquetado del producto, se incumple con lo establecido por el Código Alimentario Argentino.

¿Cuáles son los lotes de sopa de arvejas alcanzados por el retiro?

La ANMAT detalló que los lotes involucrados son los siguientes:

Marca: La Anónima.

Producto: Sopa de arvejas deshidratada instantánea libre de gluten.

RNPA: 02-734335.

Elaborador: Del Pack SRL (RNE 02-033988).

Lote 6107: vence el 17 de abril de 2027 .

Lote 6113: vence el 23 de abril de 2027 .

Lote 6114: vence el 24 de abril de 2027.

Qué deben hacer los consumidores que compraron este producto

La recomendación está dirigida especialmente a las personas alérgicas a la soja, ya que son quienes podrían verse afectadas por el consumo del producto.

El organismo aconseja: