En el mundo de la decoración y el mantenimiento del hogar, los muebles de madera son elementos esenciales que, con el tiempo, pueden sufrir daños como arañazos causados por el uso diario, fricciones o incidentes accidentales. Mantener la madera en buen estado requiere cuidados específicos para evitar que se moje en exceso o se raye, ya que este material natural puede estropearse fácilmente. Afortunadamente, existe un truco sencillo y efectivo que no involucra lijas ni barnices: mezclar aceite de oliva con vinagre. Este método, recomendado por expertos en decoración como Tamara Sánchez, permite borrar arañazos en la madera al instante y devolverle su brillo original. El aceite de oliva posee propiedades hidratantes y nutritivas que lo convierten en un aliado perfecto para la madera. Al aplicarlo, rellena los huecos y grietas causados por los rayones, realzando el brillo natural del material y formando una capa protectora que previene futuros daños. Cuando se combina con vinagre, ya sea de limpieza o de cocina, su efectividad se potencia, haciendo que los arañazos desaparezcan de manera más rápida y eficiente. Este dúo natural es ideal para rayones leves, evitando métodos invasivos que podrían dañar aún más la superficie. Principalmente, esta mezcla sirve para eliminar arañazos superficiales en muebles de madera de forma instantánea, restaurando su aspecto original sin necesidad de herramientas especializadas. Además, hidrata la madera, nutre sus fibras y crea una barrera protectora contra rayones adicionales, prolongando la vida útil de los muebles. Es un remedio casero accesible, económico y ecológico, perfecto para quienes buscan soluciones rápidas en el hogar. Para aplicarlo, sigue estos pasos simples: Aunque existen otros trucos alternativos, como usar aceite de hígado de bacalao (frotando una cápsula y dejando actuar varias horas antes de pulir) o mezclar serrín con pegamento blanco para arañazos profundos (dejando secar, puliendo y aplicando pintura o laca), la combinación de aceite de oliva y vinagre destaca por su simplicidad y rapidez. Los especialistas también mencionan rellenar con plastilina y cubrir con laca de tono similar, o aplicar posos de café mezclados con aceite de semillas de lino o agua, retirando con un cepillo y repitiendo semanalmente. Otro método es combinar pasta dental con aceite vegetal, frotar, dejar secar y limpiar con un paño húmedo.