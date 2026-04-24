La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió y exigió el retiro inmediato de un lote de productos para bebés de una reconocidas marcas de salud tras detectar graves irregularidades y un elemento indebido en su contenido. A partir de la Disposición 2194/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de control sanitario informó que esta emulsión se prohibió tras la denuncia de un caso de irritación en la piel. El reporte del evento adverso originó la investigación que devino en un sumario sanitario. La ANMAT ordenó la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución de los siguientes productos sanitario para bebés de los LABORATORIOS INAVA S.A. que producen la marca Promarc: La medida no afecta a toda la producción histórica, sino a estos tres lotes específicos que fueron fabricados con el conservante prohibido: La suspensión de los lotes específicos de la emulsión limpiadora a base óleo se debió principalmente a dos factores: En caso de tener alguno de los productos cosméticos mencionados, la ANMAT recomienda: Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica “un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces“. “En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.