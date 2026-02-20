Millones de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar desconocen que existe un error aparentemente menor que puede ser suficiente para que la Secretaría de Bienestar suspenda el depósito bimestral. No se trata de una falla del beneficiario ni de un problema con su registro, sino de inconsistencias que ocurren del lado del banco y que, si no se corrigen a tiempo, pueden escalar hasta convertirse en una baja definitiva del padrón. Uno de los motivos más frecuentes de retención de pagos —y que muchos beneficiarios no anticipan— son los problemas relacionados con el medio de pago vinculado directamente con el banco. Cuando existe una inconsistencia entre los datos registrados en el padrón y la información que tiene la institución bancaria, el sistema detecta una incompatibilidad y bloquea automáticamente la emisión del depósito. Esto puede ocurrir por: El resultado es que la persona aparece como “activo no emitible”: sigue registrada en el programa social, pero no recibe su dinero hasta que se resuelva la situación. De acuerdo con las Reglas de Operación de la Secretaría de Bienestar publicadas recientemente, el Banco del Bienestar está obligado a informar el motivo de la retención cuando este acuda a oficinas de atención ciudadana, por lo que acercarse de inmediato es fundamental. Lo que comienza como una retención de un solo bimestre puede convertirse en una suspensión del programa social si el problema no se atiende con rapidez. La diferencia entre ambas figuras es importante: la retención es una medida temporal mientras se investiga o corrige una situación; la suspensión implica que el apoyo económico se detiene de forma indefinida hasta que el beneficiario aclare su caso ante las autoridades. Si el error bancario persiste durante más de un ciclo de pago y el beneficiario no acude a solicitar la aclaración correspondiente, el sistema puede interpretar la situación como un caso de abandono, duplicidad de registros o incluso inconsistencia grave en los datos, lo que eleva el nivel de la medida administrativa. En los casos más extremos, y si no se actúa a tiempo, la baja definitiva del padrón se convierte en una posibilidad real. Si en el bimestre que corresponde no recibiste tu depósito de la Pensión Bienestar, el primer paso es verificar el estado de tu cuenta o tarjeta directamente con el banco antes de asumir que el problema está en tu registro. Confirma que tu cuenta sigue activa, que tu tarjeta no esté vencida y que la CLABE registrada en el programa coincida exactamente con la que tiene tu banco. El segundo paso, y el más importante, es acudir personalmente a las oficinas de atención ciudadana de la Secretaría de Bienestar con tu identificación oficial, CURP y documentos bancarios actualizados. Ahí podrás solicitar una aclaración formal y conocer el motivo exacto de la retención. No esperes al siguiente bimestre: entre más tiempo pase sin que el problema se corrija, mayor es el riesgo de que la medida escale.