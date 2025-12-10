En el mapa de poder militar mundial existe un país latinoamericano que se posiciona muy por encima del resto de la región. Su estructura de defensa, su capacidad operativa y su despliegue estratégico lo colocan como una fuerza capaz de influir en el equilibrio global, especialmente en un contexto marcado por tensiones entre potencias.

La combinación de territorio, equipamiento, presencia militar y posibilidades de cooperación internacional lo convierte en un actor indispensable en cualquier proyección de poder futuro. Su crecimiento sostenido lo ubica hoy entre las diez fuerzas más influyentes del planeta.

Ni México ni Argentina: Brasil tiene el ejército más poderoso de América Latina

Brasil ocupa el primer lugar entre los ejércitos de América Latina según los principales indicadores de capacidad militar. Su posición se sostiene gracias a un amplio número de efectivos activos, una de las reservas más grandes de la región y una flota terrestre, aérea y naval que supera a la de cualquier vecino.

Su estructura militar se apoya en la magnitud del territorio que protege, en la importancia estratégica de la Amazonia y en su capacidad para movilizar recursos rápidamente.

Además, este país mantiene un nivel de inversión constante que le permite modernizar equipos y sostener un aparato logístico robusto. Estas variables explican por qué se ubica también dentro de los países más fuertes del mundo en términos de poder militar comparativo.

El Ejército de Brasil cuenta con submarinos y cazas supersónicos (Fuente: archivo).

Las ventajas que posicionan a Brasil por encima de otros países de la región

Brasil supera a sus pares latinoamericanos por varias razones que se reflejan en su capacidad operativa.

Posee un número de efectivos activos mayor que cualquier otro país de la región.

Cuenta con reservas numerosas que le otorgan una capacidad de movilización inmediata a gran escala.

Dispone de una artillería y un parque blindado superiores, con una infraestructura terrestre más amplia y preparada.

Su fuerza aérea opera una flota variada con aviones de combate, transporte y vigilancia

La marina mantiene submarinos, fragatas y unidades patrulleras que controlan la extensa franja marítima del país.

El territorio vasto permite entrenamientos en múltiples condiciones y amplía sus capacidades estratégicas.

El rol estratégico de Brasil como posible aliado de Estados Unidos

Estados Unidos mantiene vínculos de cooperación con varios países del continente y Brasil es considerado un socio potencial de alto valor estratégico. Su posición geográfica, sus recursos, su capacidad militar y su influencia regional lo convierten en un aliado clave para equilibrar la presencia de otras potencias extrarregionales.

La combinación de poder logístico estadounidense y capacidad territorial y militar brasileña podría reforzar la presencia occidental en regiones donde la influencia de Rusia y otras potencias se disputa de manera constante.

Rusia se mantiene atento a los ejércitos que crecen en todo el mundo. Fuente: Archivo.

Por qué Brasil podría ser un desafío para Rusia

En análisis comparativos, Brasil reúne características que podrían convertirlo en un rival complejo para Rusia si se presentara una confrontación indirecta o un escenario de competencia estratégica. Su territorio es extenso y difícil de penetrar. Su potencial de movilización es alto. Su capacidad de sostener operaciones prolongadas es superior a la de otros países de la región.

Además, una cooperación militar con Estados Unidos incrementaría su acceso a tecnología, inteligencia y sistemas avanzados de defensa. En ese contexto, su peso estratégico crecería al punto de convertirse en un contrapeso relevante frente a la influencia rusa en zonas sensibles del hemisferio.