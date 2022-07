Estas monedas de 50 centavos ya valen $5.000: cómo identificarlas

Los errores y fallas en las monedas y billetes valen fortunas para los coleccionistas. Es el caso de unas monedas argentinas de 50 centavos por las que se ofrecen hasta $5.000.

Las monedas no están en circulación actualmente, lo que incrementa su valor. El dato característico es que son unas fichas del Zoo de Bueno Aires, más precisamente del Pabellón del Águila. En páginas y plataformas especializadas en el tema se pagan hasta $4.428 por unidad.

Otras de las monedas más buscadas es la de Eva Perón, la cual comenzó a circular en 2004 con la denominación de 2 pesos, por el 50° aniversario de su fallecimiento. También se busca la del Mercosur con el valor de un peso, la que tienen el rostro del General Martín Miguel de Güemes en la nominación de 50 centavos (en circulación) y las de Justo José de Urquiza de un peso.

billetes de $50 a $50 mil

La situación se repite en otros billetes y monedas que se comercializan por plataformas como Mercado Libre.

Un gran ejemplo son los billetes de $50 con la imagen del Cóndor Andino que comenzaron a imprimirse en 2018 y se comercializan a $50.000. Esto ocurre porque el billete del animal autóctono tiene un problema en la tinta que afecta a todos los detalles del fondo de la impresión y vuelve al papel completamente rosado.

Otro papel de alto valor es el de $ 2 con la cara de Bartolomé Mitre, que fue desmonetizado en la Argentina en 2018 y se venden en el exterior alrededor de $70 euros, es decir, más de $20.000 por unidad.

Los dólares no son la excepción. Hay un tipo de billete de US$ 1 que se cotizan a más de u$s 150.000. Se trata de billetes que se emitieron en 2014 por duplicado en los Estados Unidos. Es decir, que tienen el mismo número de serie y están diseminados por el mundo. Se estima que serían un total de 6,4 millones de billetes. Hasta el momento, sólo se encontraron 9 ejemplares, por lo que la cotización es aún más alta.

Su identificación se encuentra entre los números de serie B00000001 y B00250000, o bien entre los números de serie B03200001 y B09600000, debe contener un sello de la Reserva Federal con la letra "B" y el número de serie debe terminar con la imagen de una estrella.