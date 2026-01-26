En esta noticia Brasil: una potencia militar entre los más fuertes del mundo

Estados Unidos fortaleció su presencia en Latinoamérica al entregar diversos equipamientos militares al país con más potencia armamentística de Sudamérica. Si bien no se trata del inicio de una guerra o conflicto, es un despliegue técnico de suma importancia en un contexto en donde las relaciones internacionales son cada vez más inestables.

Donald Trump refuerza a la armada brasilera

A finales del año pasado, Brasil recibió el primero de 12 helicópteros UH60M Black Hawk procedentes de Estados Unidos.

Los helicópteros fueron adquiridos a través del programa Foreign Military Sales (FMS), mecanismo mediante el Gobierno estadounidense vende armamento a países aliados. El acuerdo fue aprobado en 2024 y ya se valora en cerca de 950 millones de dólares.

Además de helicópteros, también se contempla la capacitación de pilotos y personal técnico, sistemas de comunicación y soporte logístico. Los entrenamientos permitirán que la armada brasilera opere de forma eficiente y segura en el futuro. De esta manera, el gobierno de Donald Trump busca consolidar lazos estratégicos con las potencias en América Latina.

Brasil: una potencia militar entre los más fuertes del mundo

Según el ranking Global Firepower 2025, Brasil ocupa el puesto 15 entre las mayores potencias militares del mundo. Se ubica por encima de otras naciones importantes como Irán, Israel o Ucrania. Su posicionamiento es gracia al tamaño de su ejército, capacidad logística y presencia territorial, entre otros.

El país destina cerca del 7,4% de su presupuesto en defensa e investigación, lo que fortalece la autonomía tecnológica y reduce la dependencia de importaciones. El país combina tres factores que lo destacan dentro de la región: el tamaño de su ejército, inversión sostenida y desarrollo tecnológico propio.