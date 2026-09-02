En esta noticia El dato que pueden pedir en los aeropuertos de Italia y España

Viajar a España o Italia con pasaporte argentino vigente no significa que el ingreso esté garantizado. En los aeropuertos, las autoridades migratorias pueden realizar controles y pedir documentación adicional para comprobar que el pasajero cumple con las condiciones de entrada.

Uno de los puntos que puede generar un problema es no poder demostrar que se cuenta con dinero suficiente para cubrir la estadía y el regreso. Tanto España como Italia establecen este requisito para los viajeros extranjeros.

El dato que pueden pedir en los aeropuertos de Italia y España

Los argentinos que viajen a España o Italia deben tener en cuenta que, a la hora de llegar, pueden ser sometidos a controles migratorios en los que las autoridades fronterizas soliciten información y documentación para comprobar que cumplen con las condiciones de ingreso.

Entre los aspectos que pueden verificar se encuentra la disponibilidad de medios económicos suficientes para afrontar los gastos durante la estadía y la posibilidad de regresar a la Argentina.

Esto significa que contar con un pasaporte vigente no necesariamente es el único requisito que puede ser evaluado . En caso de que un agente migratorio lo considere necesario, el viajero puede tener que acreditar cómo financiará su alojamiento, alimentación, transporte y demás gastos durante su permanencia. También pueden solicitarse comprobantes vinculados con el motivo del viaje, el alojamiento o el pasaje de regreso.

Por este motivo, quienes viajen desde Argentina hacia España o Italia deberían contar con la documentación necesaria para demostrar que cumplen con las condiciones de entrada y que disponen de recursos suficientes para su viaje.

Viajes a España e Italia: los argentinos pueden ser requeridos en los aeropuertos a demostrar que cuentan con dinero suficiente para afrontar su estadía y regresar al país.

Qué pasa si no pueden demostrar los fondos necesarios

Tener el pasaporte en regla no elimina los controles migratorios. Si un viajero no logra acreditar los recursos exigidos o no puede justificar adecuadamente las condiciones de su estadía, puede recibir una denegación de entrada.