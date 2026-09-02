Oportunidad única para vivir en la Antártida. Imagen creada con IA.

Vivir y trabajar en la Antártida es una posibilidad que pocas personas tienen y que volverá a estar disponible para nuevos postulantes. El Programa Antártico Australiano (AAP) abrirá el período de inscripción para la temporada 2027/28 entre el 1 y el 31 de octubre de 2026, según informó oficialmente el organismo.

La convocatoria contempla una amplia variedad de puestos para trabajar en las estaciones antárticas australianas y en zonas subantárticas. Entre las áreas buscadas aparecen oficios e infraestructura, tecnología y especialidades técnicas, apoyo en estaciones, ciencia y puestos de liderazgo.

Qué trabajos ofrece Australia en la Antártida

Las oportunidades están destinadas a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia. Entre los puestos que forman parte del programa se encuentran mecánicos, electricistas, carpinteros, plomeros, operadores de maquinaria, técnicos de refrigeración, especialistas en telecomunicaciones, profesionales de informática, chefs, personal de logística y científicos, entre otros.

También existen posiciones altamente especializadas. Por ejemplo, el programa cuenta con puestos vinculados con meteorología, biología, aviación, perforación de hielo, operaciones marítimas y entrenamiento de campo.

La remuneración varía de acuerdo con el cargo y la experiencia. Como referencia, un puesto de Information Technology Officer contempla una remuneración total de AU$156.684 anuales cuando se trabaja en la Antártida, incluyendo las asignaciones correspondientes.

Qué trabajos ofrece Australia en la Antártida. Shutterstock

En otros cargos especializados, los montos son todavía mayores: un Senior Aircraft Ground Support Officer tiene una remuneración total de AU$172.917, mientras que un Vertebrate Biologist puede alcanzar AU$178.797.

En determinados puestos altamente especializados, la remuneración puede acercarse o superar ampliamente el equivalente a US$100.000 anuales, aunque el monto final depende del cargo, la duración del contrato y las asignaciones correspondientes.

Cuánto tiempo se puede vivir en la Antártida

Los contratos del Programa Antártico Australiano suelen durar entre cuatro y quince meses, dependiendo de si se trata de una misión de verano o de invierno. Los trabajadores de verano generalmente permanecen entre cuatro y seis meses, mientras que algunas posiciones de invierno pueden extenderse durante aproximadamente un año.

Antes de viajar, los seleccionados deben completar un período obligatorio de capacitación en Hobart, Tasmania. La preparación puede durar entre dos y doce semanas, según el puesto, la experiencia previa y las necesidades de cada trabajador.

El entrenamiento incluye aspectos como seguridad laboral, supervivencia en el campo, capacitación técnica, operaciones de estación y convivencia en comunidades pequeñas y aisladas.

Cómo será la convocatoria para 2027/28

Las postulaciones para la temporada 2027/28 estarán abiertas del 1 al 31 de octubre de 2026. Actualmente, la convocatoria todavía no se encuentra abierta, pero el organismo ya confirmó la fecha para el próximo proceso de selección.

El proceso de selección es exigente debido a las condiciones particulares de vivir y trabajar en una zona remota. Los candidatos deben atravesar distintas etapas y, para ser seleccionados, deben superar evaluaciones médicas y de adaptación, además de las instancias específicas relacionadas con cada puesto.

La propuesta permite formar parte de una comunidad de trabajadores que sostiene las operaciones de las estaciones científicas australianas en uno de los lugares más extremos y aislados del planeta.