Entre las opciones para una escapada corta, hay un destino que gana cada vez más protagonismo por sus paisajes y condiciones naturales, Merlo, en la provincia de San Luis. Ubicado al pie de las Sierras de los Comechingones, este lugar se destaca por su clima templado, aire puro y vistas que muchos comparan con escenarios europeos o de la costa oeste de Estados Unidos. Uno de los principales atractivos de Merlo es su clima, considerado entre los mejores del mundo por su baja humedad, temperaturas moderadas y alta concentración de oxígeno. A eso se suma una geografía que combina montañas, arroyos y vegetación, ideal para quienes buscan descansar, hacer actividades al aire libre o simplemente desconectar del ritmo de la ciudad. El destino ofrece propuestas para todos los gustos: Además, el centro de Merlo cuenta con una oferta gastronómica variada, ferias artesanales y propuestas culturales durante todo el año. Merlo es un destino que funciona en cualquier época. En otoño y primavera se destacan las temperaturas agradables y la menor cantidad de turistas, mientras que en verano los arroyos y actividades al aire libre son protagonistas. Durante fines de semana largos, suele ser una de las escapadas más buscadas por su cercanía relativa con grandes centros urbanos. En auto: En micro: En avión: Merlo se posiciona como una alternativa fuerte para quienes buscan un equilibrio entre tranquilidad, paisaje y actividades. Sin necesidad de salir del país, ofrece una experiencia que muchos comparan con destinos internacionales.