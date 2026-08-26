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Un nuevo paro docente dejará sin clases a todos los alumnos universitarios de Buenos Aires y otras provincias. Los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron un cese de tareas para el hueves 27 y viernes 28.

La medida de fuerza se dará en reclamo de la falta de financiamiento para las casas de estudio y la situación salarial del sector.

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Suspenden las clases el jueves 27 y viernes 28 en Buenos Aires

El paro de 48 horas será el jueves y viernes en el marco del plan de lucha nacional y es acompañada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC).

Durante las dos jornadas habrá un cese de actividades docentes, por lo que el dictado de las clases se verá afectado en las instituciones alcanzadas por la medida de fuerza.

Cabe recordar que el alcance del cese de tareas dependerá de la adherencia de cada facultad, por lo que conviene consultar con las autoridades correspondientes sobre el desarrollo del calendario educativo.

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Por qué hay paro docente

Las organizaciones docentes y no docentes señalan que el Gobierno no cumplió con los compromisos vinculados al financiamiento de las universidades. El eje de los reclamos es:

  • Aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Cumplimiento de una medida cautelar judicial relacionada con salarios y becas.
  • Mayores fondos para los hospitales universitarios.
  • Mejoras salariales para los trabajadores del sector.
  • Más presupuesto para becas y programas destinados a estudiantes.