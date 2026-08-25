El feriado se fijó para el lunes 31.

Luego del descanso de 3 días por el 17 de agosto, decretaron un nuevo feriado para el lunes 31 y el mes terminará con un fin de semana largo.

En este sentido, un grupo de argentinos volverá a disponer de tres días consecutivos de descanso para quedarse en su casa o aprovechar a realizar una escapada para renovar energías.

De tal modo, estos trabajadores podrán aprovechar la jornada XL para realizar una mini escapada a distintos puntos del país. Este descanso pondrá fin a la temporada alta de invierno, ya que el próximo asueto nacional confirmado será recién en octubre.

Confirmaron feriado el lunes 31 de agosto

El feriado del lunes 31 de agosto será en la localidad de Castelli, en la provincia de Buenos Aires, en conmemoración del aniversario fundacional del distrito.

El día no laborable fue establecido a través de la Resolución 385/2026 de la provincia de Buenos Aires, la cual establece lo siguiente:

“Declara no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de agosto de 2026″.

El día no laborable es en Castelli.

Por su parte, el feriado será optativo para los establecimientos privados, mientras que la administración pública y los empleados de la entidad bancaria provincial tendrán asueto.

Cuáles son los próximos feriados en Argentina

El calendario oficial de feriados en la República Argentina establece que los próximos en el país son:

Lunes 12 de octubre : Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los fines de semana largo que quedan