Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Tener una visa vigente no alcanza para garantizar el ingreso al Reino Unido. Argentinos, uruguayos y chilenos deben presentar un pasaporte válido y cumplir con las condiciones migratorias correspondientes antes de viajar.

El Reino Unido también exige que los datos del documento utilizado para viajar estén correctamente vinculados cuando el pasajero cuenta con una eVisa.

Si la información no está actualizada, pueden producirse demoras e inconvenientes con la aerolínea o en el control fronterizo.

Pasaporte vigente: el requisito clave para entrar a Inglaterra

Las autoridades británicas establecen que quienes ingresan al Reino Unido deben contar con un pasaporte o documento de viaje válido. Para los visitantes, el documento debería tener vigencia durante toda la estadía.

Esto significa que un viajero no debería confiar únicamente en tener una visa aprobada. Si el pasaporte utilizado para el viaje está vencido, la documentación puede no ser suficiente para embarcar o ingresar al país.

La recomendación es renovar el pasaporte antes del viaje cuando su vencimiento pueda afectar la estadía prevista.

eVisa: qué deben hacer los argentinos antes de viajar

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Desde el 1° de julio de 2026, el Reino Unido dejó de emitir nuevas visas físicas con sticker y pasó a utilizar registros digitales de inmigración.

Por eso, quienes tengan una eVisa deben verificar que su cuenta de UKVI esté vinculada al pasaporte actual que utilizarán para viajar.

El Gobierno británico advierte que, si los datos no están actualizados, el pasajero puede sufrir demoras durante el viaje. Además, la aerolínea podría tener dificultades para comprobar su autorización antes del embarque.

Argentina, Uruguay y Chile: ¿necesitan visa para Inglaterra?

Para viajes de corta duración, los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile se encuentran entre las nacionalidades que pueden solicitar una ETA para viajar al Reino Unido, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

La ETA permite realizar determinados viajes de hasta seis meses y está vinculada al pasaporte utilizado durante la solicitud.

Si el pasajero cambia de pasaporte, deberá tramitar una nueva ETA, ya que la autorización queda asociada al documento anterior.

Quienes ya poseen una visa o permiso válido para ingresar al Reino Unido no necesitan una ETA adicional.

Qué revisar antes de viajar a Inglaterra

Para evitar problemas en el aeropuerto, los viajeros deberían controlar: