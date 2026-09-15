México, Estados Unidos y Canadá prohíben la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte

Contar con un pasaporte vigente es un requisito indispensable para viajar al extranjero. En México, Estados Unidos y Canadá, las autoridades migratorias y las aerolíneas verifican este documento antes de permitir la salida del país, y su vencimiento puede impedir el viaje.

En el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señala que el pasaporte vigente es indispensable para salir del territorio nacional. Este control no es una medida nueva, sino que se aplica de forma constante en aeropuertos y puntos de salida del país.

En Estados Unidos, la autoridad que emite el documento es el Departamento de Estado, mientras que el control fronterizo corresponde a CBP (Customs and Border Protection). Desde el 30 de junio de 2022, no es posible abordar un avión con un pasaporte vencido para regresar a ese país.

México, Estados Unidos y Canadá prohíben la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte. Shutterstock

Qué exige cada país

CBP requiere que la mayoría de los visitantes internacionales tengan su pasaporte vigente por al menos seis meses más allá de la fecha de salida planeada. Esta regla es aplicada de manera estricta tanto por las autoridades fronterizas como por las aerolíneas al momento del abordaje.

En México, la vigencia mínima de seis meses que exigen algunos destinos es un requisito definido por cada país receptor, no por las autoridades mexicanas. La SRE aclaró además que los pasaportes de formatos anteriores no están prohibidos, siempre que estén vigentes y en buen estado.

La situación en Canadá

Global Affairs Canada, a través de su portal oficial Travel.gc.ca, recomienda que el pasaporte esté vigente por un período posterior a la fecha prevista de salida del país que se visita, incluso si ese período es más largo que el propio viaje. Cada integrante de una familia que viaje fuera de Canadá necesita su propio pasaporte válido.

Los ciudadanos canadienses con doble nacionalidad que viajen por avión deben presentar un pasaporte canadiense vigente para poder abordar su vuelo de regreso a Canadá.

En los tres países, el control del pasaporte lo realizan tanto las autoridades migratorias como el personal de las aerolíneas, que consultan bases de datos oficiales para verificar el cumplimiento de los requisitos de cada destino antes de autorizar el abordaje.