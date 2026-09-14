Los argentinos, uruguayos y chilenos que no tengan ciudadanía europea pueden ingresar legalmente a España para realizar viajes de corta duración, siempre que cumplan con las condiciones migratorias establecidas para los ciudadanos de terceros países exentos de visa.

Uno de los puntos que deben tener en cuenta antes de viajar es la acreditación del alojamiento.

A su vez, los viajeros deben controlar con anticipación otros requisitos vinculados con el pasaporte, la permanencia, los medios económicos y el motivo del viaje.

Carta de invitación: cuándo deben presentarla

La carta de invitación es uno de los documentos que pueden utilizar los viajeros para demostrar dónde se alojarán durante su permanencia en España.

Este documento resulta relevante cuando el visitante se hospeda en el domicilio de un familiar, amigo o conocido que reside en España .

En cambio, si la persona tiene previsto alojarse en un hotel, departamento turístico u otro establecimiento, puede acreditar su estadía mediante la reserva o documentación correspondiente.

La carta de invitación, por lo tanto, no reemplaza los demás requisitos migratorios . Su función es acreditar el lugar donde se hospedará el viajero durante su estadía.

¿Qué es la carta de invitación para viajar a España?

Se trata de un documento mediante el cual una persona que reside en España declara que recibirá en su domicilio a un extranjero durante su visita.

El trámite se realiza ante las autoridades españolas correspondientes y debe gestionarse antes del viaje . No se trata simplemente de una carta escrita por el anfitrión: debe cumplir con el procedimiento establecido por las autoridades.

Por eso, quienes tengan previsto quedarse en la vivienda de un particular deberían realizar el trámite con suficiente anticipación.

¿Qué deben presentar los argentinos, uruguayos y chilenos?

Oficial | España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que tengan el pasaporte vigente pero no cumplan esta condición (foto: archivo).

Para ingresar a España por turismo o por una estadía de corta duración, los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile no necesitan una visa Schengen.

Sin embargo, la exención de visa no significa que puedan ingresar sin controles. Las autoridades fronterizas pueden solicitar documentación que permita comprobar el motivo y las condiciones del viaje.

Entre los principales elementos que deben tener en cuenta aparecen:

Pasaporte válido y vigente .

Pasaje de regreso o de salida del espacio Schengen.

Carta de invitación , si se alojarán en el domicilio de un particular.

Reserva de hotel o comprobante de alojamiento, si corresponde.

Medios económicos suficientes para cubrir la estadía.

Documentación que permita justificar el motivo del viaje.

¿La carta de invitación garantiza el ingreso?

Presentar una carta de invitación válida permite acreditar el alojamiento, pero no garantiza automáticamente la entrada a España, ya que se requieren otros requisitos.

Las autoridades pueden verificar también el resto de las condiciones exigidas para ingresar al territorio español. Por eso, el viajero debe contar con toda la documentación necesaria y no solamente con el comprobante del lugar donde se hospedará.

A su vez, la carta de invitación no sustituye la acreditación de medios económicos, el pasaporte ni los demás requisitos de entrada.

Pasaporte: el requisito obligatorio para viajar

El documento fundamental para los ciudadanos argentinos, uruguayos y chilenos que viajen a España sin ciudadanía europea es el pasaporte .

Para las estadías de corta duración, España exige que el documento cumpla determinadas condiciones de vigencia.

Entre ellas, debe haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada y conservar una validez mínima de tres meses después de la salida prevista del espacio Schengen.

Por eso, antes de comprar un pasaje conviene revisar la fecha de vencimiento y comprobar que el documento cumpla con el plazo exigido.

¿Cuánto tiempo pueden permanecer en España?

Los ciudadanos argentinos, uruguayos y chilenos que viajen sin visa pueden realizar estadías de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, siempre que cumplan con las condiciones de ingreso.

El plazo contempla viajes turísticos, visitas familiares y otras estadías de corta duración permitidas por el régimen de exención de visa.

Si la intención es permanecer durante un período mayor, deberán analizarse otros requisitos migratorios y el permiso correspondiente.

ETIAS: el nuevo requisito que deberán tener en cuenta

A los requisitos actuales se sumará el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), una autorización electrónica que deberán solicitar los ciudadanos de países exentos de visa, entre ellos Argentina, Chile y Uruguay, para realizar viajes de corta duración a España y otros países europeos que forman parte del sistema.

Sin embargo, el ETIAS todavía no está operativo y actualmente no se están aceptando solicitudes . La Unión Europea informará la fecha exacta de inicio con varios meses de anticipación. Una vez implementado, la autorización estará vinculada al pasaporte del viajero y permitirá realizar estadías cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

Todos los requisitos para ingresar a España

Como se mencionó anteriormente, los argentinos, uruguayos y chilenos que no tengan ciudadanía europea pueden viajar a España sin visa para estadías cortas, pero deben cumplir con las condiciones establecidas.

Antes de viajar, es fundamental verificar: